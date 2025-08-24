РФ атакувала 72 безпілотниками та ракетою "Іскандер-М", ліквідовано 48 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорогу в РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Так, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.
Зазначається, що зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Цікаво, а який відсоток влучання українських бпла?
У кацапів куди прилетіло це і є ціль.
А українські БПЛА літять по заданим добре захищенним цілям.
Тим не меньш ЗСУ вражає військові цілі рашистів точно і все на більшій відстані
Безпілотники вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3570218