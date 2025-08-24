РФ атакувала 72 безпілотниками та ракетою "Іскандер-М", ліквідовано 48 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорогу в РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Так, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зазначається, що зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.