РФ атакувала 72 безпілотниками та ракетою "Іскандер-М", ліквідовано 48 БпЛА, - Повітряні сили

Робота ППО

У ніч на 24 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорогу в РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Так, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зазначається, що зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Тобто більше 30% влучання.
Цікаво, а який відсоток влучання українських бпла?
24.08.2025 08:57 Відповісти
Порівнювати не можливо.
У кацапів куди прилетіло це і є ціль.
А українські БПЛА літять по заданим добре захищенним цілям.
24.08.2025 09:17 Відповісти
Пропонуєш і нам гатити по дитячих садках і домах , як це робить рашка ?
24.08.2025 09:20 Відповісти
Ех..отут я з Вами незгодна..відповіді повинні бути дзеркальними..бо з діточок виростуть тварюки, які будуть наших дітей вбивати..там путлерюгенд із садочков вирощують..
24.08.2025 09:41 Відповісти
Нажаль в нас ще зберігається та людяність , яка можливо є зайвою коли мова йде про кацапів
Тим не меньш ЗСУ вражає військові цілі рашистів точно і все на більшій відстані
Безпілотники вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3570218
24.08.2025 09:21 Відповісти
 
 