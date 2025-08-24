РФ атаковала 72 беспилотниками и ракетой "Искандер-М", ликвидировано 48 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 24 августа российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из района Тагангорога в РФ, а также 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Так, по предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 48 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и юге страны.
Отмечается, что зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.
Цікаво, а який відсоток влучання українських бпла?
У кацапів куди прилетіло це і є ціль.
А українські БПЛА літять по заданим добре захищенним цілям.
Тим не меньш ЗСУ вражає військові цілі рашистів точно і все на більшій відстані
