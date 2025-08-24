РУС
РФ атаковала 72 беспилотниками и ракетой "Искандер-М", ликвидировано 48 БПЛА, - Воздушные силы

Робота ППО

В ночь на 24 августа российские войска атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из района Тагангорога в РФ, а также 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Так, по предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 48 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и юге страны.

Отмечается, что зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях.

Тобто більше 30% влучання.
Цікаво, а який відсоток влучання українських бпла?
24.08.2025 08:57 Ответить
Порівнювати не можливо.
У кацапів куди прилетіло це і є ціль.
А українські БПЛА літять по заданим добре захищенним цілям.
24.08.2025 09:17 Ответить
Пропонуєш і нам гатити по дитячих садках і домах , як це робить рашка ?
24.08.2025 09:20 Ответить
Ех..отут я з Вами незгодна..відповіді повинні бути дзеркальними..бо з діточок виростуть тварюки, які будуть наших дітей вбивати..там путлерюгенд із садочков вирощують..
24.08.2025 09:41 Ответить
Нажаль в нас ще зберігається та людяність , яка можливо є зайвою коли мова йде про кацапів
Тим не меньш ЗСУ вражає військові цілі рашистів точно і все на більшій відстані
Безпілотники вдарили по порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/n3570218
24.08.2025 09:21 Ответить
 
 