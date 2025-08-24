УКР
Новини Візит Келлога до Києва
Келлог прибув до Києва та бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Келлог прибув до Києва 24 серпня Що відомо

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз він бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Раніше журналіст Reuters повідомляв, що Келлог прибуде до Києва 23 серпня.

Читайте: Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності

День Незалежності (703) США (24117) Келлог Кіт (208)
Топ коментарі
+9
Негайно треба офіс цьому пану в Києві і нехай працює над мирним планом свого керівнику тут на місці!!! Вийде найкращий захист неба над столицею...
24.08.2025 12:13 Відповісти
+7
Не те що сраколиз вітьков
Зразу видно більш порядну Людину
24.08.2025 12:14 Відповісти
+7
Дякуємо за посилення ППО Києва на День Незалежності.
24.08.2025 12:29 Відповісти
Хороша новина.
24.08.2025 12:12 Відповісти
Щиро вдячні пану Генералу Келогу за підтримку України !

.
24.08.2025 13:15 Відповісти
Найкращим подарунком від США до Дня Незалежності був би дозвіл бити ракетами Atacams та Storm Shadow по території кацапстану
24.08.2025 12:13 Відповісти
Не те що сраколиз вітьков
Зразу видно більш порядну Людину
24.08.2025 12:14 Відповісти
Новина гарна, але нам треба ракети...
24.08.2025 12:15 Відповісти
...нам треба робити ракети...
24.08.2025 12:16 Відповісти
Дякуємо пан Келлог !!! ❤️...
24.08.2025 12:15 Відповісти
Дяка Келлогу!
24.08.2025 12:18 Відповісти
Єдиний притомний чоловік у всій цій рудій шоблі.
24.08.2025 12:25 Відповісти
"Україна - це впертий мул, якому вдарили по носу дерев'яною дошкою". Такий яскравий образ є заява спеціального посланця США Кіта Келлога про призупинення постачання військової допомоги Україні та співпраці в сфері розвідки.
П.С. Кіт - звичайний фашист, і він нам не друг. Привіз відімо карти з Діпстейта, буде показувать Зельке та бити його деревяною дошкою по носі, а Вовчик буде йому показувать свого рожевого фламінго.
24.08.2025 12:28 Відповісти
А що він не так сказав? Завдяки гундосому лідуру маємо жебракувати бо своєї зброї чи розвідки нема
24.08.2025 12:35 Відповісти
такий образ тільки в твоїй уяві кончіти...
24.08.2025 12:36 Відповісти
Я цитую цей образ з Радіо Свобода, США. https://www.radiosvoboda.org/a/podiyi-tyzhnya-viyna/33342170.html
24.08.2025 13:05 Відповісти
Там так і написано "яскравий образ". Так що, *****, не вгадала.
24.08.2025 13:07 Відповісти
Дякуємо за посилення ППО Києва на День Незалежності.
24.08.2025 12:29 Відповісти
❗️Кіт «ППО» Келлог прибув у Київ - він бере участь в урочистостях до Дня Незалежності
24.08.2025 12:29 Відповісти
можу здати йому койко-місце....будемо з ним ходити по Києву до кінця війни, смажити картоплю і деруни, на рибалку якщо захоче підемо.
24.08.2025 12:30 Відповісти
Келлогів в кожне місто України !
24.08.2025 12:32 Відповісти
У нормальних людей і діти нормальні:
"Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу."
24.08.2025 12:35 Відповісти
Вітаємо пана Генерала!
24.08.2025 12:47 Відповісти
 
 