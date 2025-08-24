Келлог прибув до Києва та бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз він бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Раніше журналіст Reuters повідомляв, що Келлог прибуде до Києва 23 серпня.

Читайте: Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності