Келлог прибув до Києва та бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зараз він бере участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
Раніше журналіст Reuters повідомляв, що Келлог прибуде до Києва 23 серпня.
Зразу видно більш порядну Людину
П.С. Кіт - звичайний фашист, і він нам не друг. Привіз відімо карти з Діпстейта, буде показувать Зельке та бити його деревяною дошкою по носі, а Вовчик буде йому показувать свого рожевого фламінго.
"Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу."