Визит Келлога в Киев
Келлог прибыл в Киев и принимает участие в торжествах по случаю Дня Независимости

Келлог прибыл в Киев 24 августа Что известно

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас он участвует в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Ранее журналист Reuters сообщал, что Келлог прибудет в Киев 23 августа.

Читайте: Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости

Автор: 

День Независимости (1198) США (27763) Келлог Кит (206)
Топ комментарии
+9
Негайно треба офіс цьому пану в Києві і нехай працює над мирним планом свого керівнику тут на місці!!! Вийде найкращий захист неба над столицею...
24.08.2025 12:13 Ответить
+7
Не те що сраколиз вітьков
Зразу видно більш порядну Людину
24.08.2025 12:14 Ответить
+7
Дякуємо за посилення ППО Києва на День Незалежності.
24.08.2025 12:29 Ответить
Хороша новина.
24.08.2025 12:12 Ответить
Щиро вдячні пану Генералу Келогу за підтримку України !

.
24.08.2025 13:15 Ответить
Найкращим подарунком від США до Дня Незалежності був би дозвіл бити ракетами Atacams та Storm Shadow по території кацапстану
24.08.2025 12:13 Ответить
Не те що сраколиз вітьков
Зразу видно більш порядну Людину
24.08.2025 12:14 Ответить
Новина гарна, але нам треба ракети...
24.08.2025 12:15 Ответить
...нам треба робити ракети...
24.08.2025 12:16 Ответить
Дякуємо пан Келлог !!! ❤️...
24.08.2025 12:15 Ответить
Дяка Келлогу!
24.08.2025 12:18 Ответить
Єдиний притомний чоловік у всій цій рудій шоблі.
24.08.2025 12:25 Ответить
"Україна - це впертий мул, якому вдарили по носу дерев'яною дошкою". Такий яскравий образ є заява спеціального посланця США Кіта Келлога про призупинення постачання військової допомоги Україні та співпраці в сфері розвідки.
П.С. Кіт - звичайний фашист, і він нам не друг. Привіз відімо карти з Діпстейта, буде показувать Зельке та бити його деревяною дошкою по носі, а Вовчик буде йому показувать свого рожевого фламінго.
24.08.2025 12:28 Ответить
А що він не так сказав? Завдяки гундосому лідуру маємо жебракувати бо своєї зброї чи розвідки нема
24.08.2025 12:35 Ответить
такий образ тільки в твоїй уяві кончіти...
24.08.2025 12:36 Ответить
Я цитую цей образ з Радіо Свобода, США. https://www.radiosvoboda.org/a/podiyi-tyzhnya-viyna/33342170.html
24.08.2025 13:05 Ответить
Там так і написано "яскравий образ". Так що, *****, не вгадала.
24.08.2025 13:07 Ответить
❗️Кіт «ППО» Келлог прибув у Київ - він бере участь в урочистостях до Дня Незалежності
24.08.2025 12:29 Ответить
можу здати йому койко-місце....будемо з ним ходити по Києву до кінця війни, смажити картоплю і деруни, на рибалку якщо захоче підемо.
24.08.2025 12:30 Ответить
Келлогів в кожне місто України !
24.08.2025 12:32 Ответить
У нормальних людей і діти нормальні:
"Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу."
24.08.2025 12:35 Ответить
Вітаємо пана Генерала!
24.08.2025 12:47 Ответить
 
 