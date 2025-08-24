Келлог прибыл в Киев и принимает участие в торжествах по случаю Дня Независимости

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас он участвует в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

Ранее журналист Reuters сообщал, что Келлог прибудет в Киев 23 августа.

