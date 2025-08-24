1 428 21
Келлог прибыл в Киев и принимает участие в торжествах по случаю Дня Независимости
Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас он участвует в торжествах по случаю Дня Независимости Украины.
Ранее журналист Reuters сообщал, что Келлог прибудет в Киев 23 августа.
Зразу видно більш порядну Людину
П.С. Кіт - звичайний фашист, і він нам не друг. Привіз відімо карти з Діпстейта, буде показувать Зельке та бити його деревяною дошкою по носі, а Вовчик буде йому показувать свого рожевого фламінго.
"Дочка спеціального представника президента США Дональда Трампа з питань України й росії Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що президенту США Дональду Трампу треба пам'ятати, що від результату війни в Україні залежить майбутнє всього світу."