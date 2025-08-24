Глави МЗС країн G7 сьогодні проведуть віртуальну зустріч: Обговорять перспективи миру в Україні

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн G7.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні з нагоди Дня Незалежності підтвердив повну підтримку України у досягненні справедливого та сталого миру.

"У зв'язку з цим Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликаній канадським головуванням сьогодні о 14:00. Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також міністр доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ Італії кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.

