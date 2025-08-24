УКР
Глави МЗС країн G7 сьогодні проведуть віртуальну зустріч: Обговорять перспективи миру в Україні

Глави МЗС G7 проведуть онлайн зустріч Що обговорюватимуть

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн G7.

Про це повідомила пресслужба МЗС Італії, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні з нагоди Дня Незалежності підтвердив повну підтримку України у досягненні справедливого та сталого миру.

"У зв'язку з цим Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, скликаній канадським головуванням сьогодні о 14:00. Це також стане нагодою підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також міністр доручив підсвітити фасад Міністерства закордонних справ Італії кольорами українського прапора. Так само підсвітять Колізей.

Читайте: Італія підтримала Макрона щодо можливого місця зустрічі Зеленського та Путіна

Автор: 

G-7 G7 (1090) Італія (1612) Таяні Антоніо (77)
Мир теж віртуальний?
показати весь коментар
24.08.2025 14:02 Відповісти
***** ****** говорильня!
показати весь коментар
24.08.2025 14:03 Відповісти
 
 