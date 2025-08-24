Главы МИД стран G7 сегодня проведут виртуальную встречу: обсудят перспективы мира в Украине
Сегодня, 24 августа, состоится виртуальная встреча министров иностранных дел стран G7.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии, информирует Цензор.НЕТ.
Глава МИД Италии Антонио Таяни по случаю Дня Независимости подтвердил полную поддержку Украины в достижении справедливого и устойчивого мира.
"В связи с этим Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7, созванной канадским председательством сегодня в 14:00. Это также станет возможностью подвести итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудить перспективы мира в Украине", - говорится в сообщении.
Также министр поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага. Так же подсветят Колизей.
