РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8960 посетителей онлайн
Новости День Независимости Поддержка Украины странами G7
262 2

Главы МИД стран G7 сегодня проведут виртуальную встречу: обсудят перспективы мира в Украине

Главы МИД G7 проведут онлайн-встречу Что будут обсуждать

Сегодня, 24 августа, состоится виртуальная встреча министров иностранных дел стран G7.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Италии, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Италии Антонио Таяни по случаю Дня Независимости подтвердил полную поддержку Украины в достижении справедливого и устойчивого мира.

"В связи с этим Таяни примет участие в виртуальной встрече министров иностранных дел стран G7, созванной канадским председательством сегодня в 14:00. Это также станет возможностью подвести итоги встречи лидеров в Вашингтоне 18 августа и обсудить перспективы мира в Украине", - говорится в сообщении.

Также министр поручил подсветить фасад Министерства иностранных дел Италии цветами украинского флага. Так же подсветят Колизей.

Читайте: Италия поддержала Макрона в отношении возможного места встречи Зеленского и Путина

Автор: 

G7 (883) Италия (1678) Таяни Антонио (69)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мир теж віртуальний?
показать весь комментарий
24.08.2025 14:02 Ответить
***** ****** говорильня!
показать весь комментарий
24.08.2025 14:03 Ответить
 
 