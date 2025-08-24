УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9780 відвідувачів онлайн
Новини Візит Путіна до Китаю
1 382 17

Путін наступного тижня вирушить із візитом до Китаю, плануються "масштабні переговори", - росЗМІ

Путін їде із кількаденним візитом до Китаю Що відомо

Російський диктатор Володимир Путін наступного тижня відвідає Китай, де заплановано "масштабні переговори" делегацій Пекіну та Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що Путін візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва у місті Тяньцзінь.

Читайте: Сі Цзіньпін у День Незалежності: Китай готовий розвивати довгострокові відносини з Україною

Путін їде із кількаденним візитом до Китаю Що відомо

Автор: 

Китай (4832) путін володимир (24676) росія (67319)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Кремліський вбивця і військовий злочинець іде до Китаю ,
щоби просити допомоги , а точніше грошей у Сі Цзіньпіна
для війни в Україні !!
Мразота була і залишиться ним до самої смерті 😡
показати весь коментар
24.08.2025 15:03 Відповісти
+3
Грошей і зброї китайці не дадуть - їм треба зберегти "ореол миротворця" і "нейтрала"... Щоб не вилізло те, що і Пу, і Сі, ретельно приховують - "договір про ненапад", чи щось подібне, яким Сі "благословив Путіна перед нападом на Україну. Адже треба було заручиться, що китайці не "ударять в спину", поки Росія воюватиме в Україні... Я так думаю, що китайці з цим погодилися, але поставили умову: "тільки "бліцкріг"!... Таке б, створило "прецедент" для китайців, у питанні з Тайванем... А "бліцкрігу" не вийшло... Та ще й концепція ******** війни різко помінялася, завдяки бойовим дронам. І китайці зрозуміли, що до ТАКОЇ війни вони не готові!. Бо зграї дешевих БЕКів розкришать китайські десантні кораблі на підході до острова...
І тепер Путіна викликали "на ковёр"... Можливо, поставлять ультиматум - "Вигрібай своє гімно, сам... Як хочеш... Не вигребеш - "ми з тобою не знайомі...".
Якщо після цього візиту в Росії щось почне кардинально міняться - значить, я був правий...
показати весь коментар
24.08.2025 15:25 Відповісти
+2
Другани
показати весь коментар
24.08.2025 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Другани
показати весь коментар
24.08.2025 14:57 Відповісти
Російський диктатор Володимир Путін наступного тижня відвідає Китай, де заплановано "масштабні переговори" делегацій Пекіну та Москви.

Нєувязачка. А як же ж "спочатку опрацювати повістку дня"? Бо барін не можуть з'являтися просто так. Челядь має все підготувати, щоб тіло могло лише приїхати і розписатися.
показати весь коментар
24.08.2025 15:01 Відповісти
Ну минулого разу підписали договір про постачання до китаю кісток, цього разу може до м'яса і шкіри дійде.
показати весь коментар
24.08.2025 15:51 Відповісти
Кремліський вбивця і військовий злочинець іде до Китаю ,
щоби просити допомоги , а точніше грошей у Сі Цзіньпіна
для війни в Україні !!
Мразота була і залишиться ним до самої смерті 😡
показати весь коментар
24.08.2025 15:03 Відповісти
Грошей і зброї китайці не дадуть - їм треба зберегти "ореол миротворця" і "нейтрала"... Щоб не вилізло те, що і Пу, і Сі, ретельно приховують - "договір про ненапад", чи щось подібне, яким Сі "благословив Путіна перед нападом на Україну. Адже треба було заручиться, що китайці не "ударять в спину", поки Росія воюватиме в Україні... Я так думаю, що китайці з цим погодилися, але поставили умову: "тільки "бліцкріг"!... Таке б, створило "прецедент" для китайців, у питанні з Тайванем... А "бліцкрігу" не вийшло... Та ще й концепція ******** війни різко помінялася, завдяки бойовим дронам. І китайці зрозуміли, що до ТАКОЇ війни вони не готові!. Бо зграї дешевих БЕКів розкришать китайські десантні кораблі на підході до острова...
І тепер Путіна викликали "на ковёр"... Можливо, поставлять ультиматум - "Вигрібай своє гімно, сам... Як хочеш... Не вигребеш - "ми з тобою не знайомі...".
Якщо після цього візиту в Росії щось почне кардинально міняться - значить, я був правий...
показати весь коментар
24.08.2025 15:25 Відповісти
гаразд. тоді як ви прокоментуєте заяву того комуняки Ван І на переговорах із Єврокомісією, на яких він сказав, що вони, китайці, не можуть дозволити, щоб рашка програла війну в Україні. як це розуміти?
показати весь коментар
24.08.2025 15:51 Відповісти
Ти забув? Я тебе виключив з свого кола спілкування...
показати весь коментар
24.08.2025 15:58 Відповісти
ох і злопам'ятні ж ви, діду. )
показати весь коментар
24.08.2025 16:07 Відповісти
Я не "злопам"ятний... Я "злий" і пам"ять маю хорошу... Навщо мені "балабол-невіглас", у спілкуванні? Щоб я витрачав час, перечитуючи твою пустопорожню балаканину? А потім ти мене півдня "задрочував її продовженням?
показати весь коментар
24.08.2025 16:11 Відповісти
Банда.
Вони хотять руками пуйла заграбастати ресурси. Поки що таємно, не відкрити .
Але якщо ЕС таке допустить, то вже ніяке Нато ( навіть на чолі з Потужменом!!!💪🩲🦸!) не полізе виштовхувати їх двомільонну армію-Орду 🤮
показати весь коментар
24.08.2025 15:05 Відповісти
Пора Китаю кинути путлера через ліве плече,це нагода якої більше може не бути.
показати весь коментар
24.08.2025 15:27 Відповісти
Насправді Китай хоче "кинути через плече" США разом з їхнім рудим ідіотом, росія в даному випадку для нього лише зручний засіб.
показати весь коментар
24.08.2025 16:01 Відповісти
Думаю,що путлер їде до Китаю зі своїм вазеліном.
показати весь коментар
24.08.2025 15:33 Відповісти
не знаю як з вазеліном, але з чемоданом лайна точно )))
показати весь коментар
24.08.2025 16:00 Відповісти
Сіньпінь придумав нові приколи - як карколомно макнути рудого діда в лайно. Зара проінструктує василіча і буде цікаво!
показати весь коментар
24.08.2025 15:45 Відповісти
та не варто тут шукати якихось підтекстів чи контекстів. ху йло їде в Китай на саміт ШОС. ШОС - це не БРІКС. це більше війскове і безпекове об'єднання на відміну від економічного БРІКСУ. вони хочуть це об'єднання позиціонувати як альтернативу НАТО.
показати весь коментар
24.08.2025 15:55 Відповісти
Поїде підставляти свою зморщену сраку господарю. Сподіваюсь будуть відео, щоб поблювати.
показати весь коментар
24.08.2025 15:58 Відповісти
 
 