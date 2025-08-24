1 382 17
Путін наступного тижня вирушить із візитом до Китаю, плануються "масштабні переговори", - росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін наступного тижня відвідає Китай, де заплановано "масштабні переговори" делегацій Пекіну та Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Зазначається, що Путін візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва у місті Тяньцзінь.
Нєувязачка. А як же ж "спочатку опрацювати повістку дня"? Бо барін не можуть з'являтися просто так. Челядь має все підготувати, щоб тіло могло лише приїхати і розписатися.
щоби просити допомоги , а точніше грошей у Сі Цзіньпіна
для війни в Україні !!
Мразота була і залишиться ним до самої смерті 😡
І тепер Путіна викликали "на ковёр"... Можливо, поставлять ультиматум - "Вигрібай своє гімно, сам... Як хочеш... Не вигребеш - "ми з тобою не знайомі...".
Якщо після цього візиту в Росії щось почне кардинально міняться - значить, я був правий...
Вони хотять руками пуйла заграбастати ресурси. Поки що таємно, не відкрити .
Але якщо ЕС таке допустить, то вже ніяке Нато ( навіть на чолі з Потужменом!!!💪🩲🦸!) не полізе виштовхувати їх двомільонну армію-Орду 🤮