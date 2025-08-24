РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8960 посетителей онлайн
Новости Визит Путина в Китай
1 703 20

Путин на следующей неделе отправится с визитом в Китай, планируются "масштабные переговоры", - росСМИ

Путин отправляется с несколькодневным визитом в Китай Что известно

Российский диктатор Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, где запланированы "масштабные переговоры" делегаций Пекина и Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь.

Читайте: Си Цзиньпин в День Независимости: Китай готов развивать долгосрочные отношения с Украиной

Путин отправляется с несколькодневным визитом в Китай Что известно

Автор: 

Китай (3133) путин владимир (32068) россия (96953)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Кремліський вбивця і військовий злочинець іде до Китаю ,
щоби просити допомоги , а точніше грошей у Сі Цзіньпіна
для війни в Україні !!
Мразота була і залишиться ним до самої смерті 😡
показать весь комментарий
24.08.2025 15:03 Ответить
+3
Грошей і зброї китайці не дадуть - їм треба зберегти "ореол миротворця" і "нейтрала"... Щоб не вилізло те, що і Пу, і Сі, ретельно приховують - "договір про ненапад", чи щось подібне, яким Сі "благословив Путіна перед нападом на Україну. Адже треба було заручиться, що китайці не "ударять в спину", поки Росія воюватиме в Україні... Я так думаю, що китайці з цим погодилися, але поставили умову: "тільки "бліцкріг"!... Таке б, створило "прецедент" для китайців, у питанні з Тайванем... А "бліцкрігу" не вийшло... Та ще й концепція ******** війни різко помінялася, завдяки бойовим дронам. І китайці зрозуміли, що до ТАКОЇ війни вони не готові!. Бо зграї дешевих БЕКів розкришать китайські десантні кораблі на підході до острова...
І тепер Путіна викликали "на ковёр"... Можливо, поставлять ультиматум - "Вигрібай своє гімно, сам... Як хочеш... Не вигребеш - "ми з тобою не знайомі...".
Якщо після цього візиту в Росії щось почне кардинально міняться - значить, я був правий...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:25 Ответить
+2
Другани
показать весь комментарий
24.08.2025 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Другани
показать весь комментарий
24.08.2025 14:57 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін наступного тижня відвідає Китай, де заплановано "масштабні переговори" делегацій Пекіну та Москви.

Нєувязачка. А як же ж "спочатку опрацювати повістку дня"? Бо барін не можуть з'являтися просто так. Челядь має все підготувати, щоб тіло могло лише приїхати і розписатися.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:01 Ответить
Ну минулого разу підписали договір про постачання до китаю кісток, цього разу може до м'яса і шкіри дійде.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:51 Ответить
Кремліський вбивця і військовий злочинець іде до Китаю ,
щоби просити допомоги , а точніше грошей у Сі Цзіньпіна
для війни в Україні !!
Мразота була і залишиться ним до самої смерті 😡
показать весь комментарий
24.08.2025 15:03 Ответить
Грошей і зброї китайці не дадуть - їм треба зберегти "ореол миротворця" і "нейтрала"... Щоб не вилізло те, що і Пу, і Сі, ретельно приховують - "договір про ненапад", чи щось подібне, яким Сі "благословив Путіна перед нападом на Україну. Адже треба було заручиться, що китайці не "ударять в спину", поки Росія воюватиме в Україні... Я так думаю, що китайці з цим погодилися, але поставили умову: "тільки "бліцкріг"!... Таке б, створило "прецедент" для китайців, у питанні з Тайванем... А "бліцкрігу" не вийшло... Та ще й концепція ******** війни різко помінялася, завдяки бойовим дронам. І китайці зрозуміли, що до ТАКОЇ війни вони не готові!. Бо зграї дешевих БЕКів розкришать китайські десантні кораблі на підході до острова...
І тепер Путіна викликали "на ковёр"... Можливо, поставлять ультиматум - "Вигрібай своє гімно, сам... Як хочеш... Не вигребеш - "ми з тобою не знайомі...".
Якщо після цього візиту в Росії щось почне кардинально міняться - значить, я був правий...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:25 Ответить
гаразд. тоді як ви прокоментуєте заяву того комуняки Ван І на переговорах із Єврокомісією, на яких він сказав, що вони, китайці, не можуть дозволити, щоб рашка програла війну в Україні. як це розуміти?
показать весь комментарий
24.08.2025 15:51 Ответить
Ти забув? Я тебе виключив з свого кола спілкування...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:58 Ответить
ох і злопам'ятні ж ви, діду. )
показать весь комментарий
24.08.2025 16:07 Ответить
Я не "злопам"ятний... Я "злий" і пам"ять маю хорошу... Навщо мені "балабол-невіглас", у спілкуванні? Щоб я витрачав час, перечитуючи твою пустопорожню балаканину? А потім ти мене півдня "задрочував її продовженням?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:11 Ответить
не зліться, пане. )
показать весь комментарий
24.08.2025 16:15 Ответить
Банда.
Вони хотять руками пуйла заграбастати ресурси. Поки що таємно, не відкрити .
Але якщо ЕС таке допустить, то вже ніяке Нато ( навіть на чолі з Потужменом!!!💪🩲🦸!) не полізе виштовхувати їх двомільонну армію-Орду 🤮
показать весь комментарий
24.08.2025 15:05 Ответить
Пора Китаю кинути путлера через ліве плече,це нагода якої більше може не бути.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:27 Ответить
Насправді Китай хоче "кинути через плече" США разом з їхнім рудим ідіотом, росія в даному випадку для нього лише зручний засіб.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:01 Ответить
Думаю,що путлер їде до Китаю зі своїм вазеліном.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:33 Ответить
не знаю як з вазеліном, але з чемоданом лайна точно )))
показать весь комментарий
24.08.2025 16:00 Ответить
Сіньпінь придумав нові приколи - як карколомно макнути рудого діда в лайно. Зара проінструктує василіча і буде цікаво!
показать весь комментарий
24.08.2025 15:45 Ответить
та не варто тут шукати якихось підтекстів чи контекстів. ху йло їде в Китай на саміт ШОС. ШОС - це не БРІКС. це більше війскове і безпекове об'єднання на відміну від економічного БРІКСУ. вони хочуть це об'єднання позиціонувати як альтернативу НАТО.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:55 Ответить
Поїде підставляти свою зморщену сраку господарю. Сподіваюсь будуть відео, щоб поблювати.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:58 Ответить
Сі свого проксі на килим викликав. Все якось пішло не так як Сі планував. Те що мало закінчитися за три тижні продовжується вже три роки і кінця не видно. За цей час в самому Китаї наступила економічна криза... Пишуть що Сі має гарну освіту. Напевно і Ніцше читав про "падаючого підштовхни". Тож ********* буде обідраний до нитки. Сі йому скаже "Єжтє, Кіса, но учьтітє что за каждий скормлєнний вам вітамін я потрєбую с вас массу мєлкіх услуг"... Очікуємо на продовження війни і викладання китайської в кацапських школах з 1 класу...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:44 Ответить
Тут варто шукати якихось підтекстів чи контекстів. Бо це ж явно неспроста.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:50 Ответить
 
 