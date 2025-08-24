Путин на следующей неделе отправится с визитом в Китай, планируются "масштабные переговоры", - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, где запланированы "масштабные переговоры" делегаций Пекина и Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь.

