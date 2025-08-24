1 703 20
Путин на следующей неделе отправится с визитом в Китай, планируются "масштабные переговоры", - росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, где запланированы "масштабные переговоры" делегаций Пекина и Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзинь.
Нєувязачка. А як же ж "спочатку опрацювати повістку дня"? Бо барін не можуть з'являтися просто так. Челядь має все підготувати, щоб тіло могло лише приїхати і розписатися.
щоби просити допомоги , а точніше грошей у Сі Цзіньпіна
для війни в Україні !!
Мразота була і залишиться ним до самої смерті 😡
І тепер Путіна викликали "на ковёр"... Можливо, поставлять ультиматум - "Вигрібай своє гімно, сам... Як хочеш... Не вигребеш - "ми з тобою не знайомі...".
Якщо після цього візиту в Росії щось почне кардинально міняться - значить, я був правий...
Вони хотять руками пуйла заграбастати ресурси. Поки що таємно, не відкрити .
Але якщо ЕС таке допустить, то вже ніяке Нато ( навіть на чолі з Потужменом!!!💪🩲🦸!) не полізе виштовхувати їх двомільонну армію-Орду 🤮