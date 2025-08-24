ENG
Censor.NET on Facebook Censor.NET on X/Twitter Censor.NET on Telegram Censor.NET on YouTube Android App iOS App RSS
9930 visitors online
News Putin visit to China
2 181 23

Putin to visit China next week, "large-scale talks" planned - Russian media

Putin leaves for a several-day visit to China What is known

Russian dictator Vladimir Putin will visit China next week, where "large-scale talks" between delegations from Beijing and Moscow are planned.

According to Censor.NET, Russian propaganda media outlets are reporting this.

It is noted that Putin will participate in the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin.

Read more: China is ready to continue playing role in resolving "Ukrainian crisis" - Chinese Foreign Ministry

Путін їде із кількаденним візитом до Китаю Що відомо

Author: 

China (704) Putin Volodymyr (3623) Russia (12459)
Share:
Summarize:
 Support Censor.NET
 
 