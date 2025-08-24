2 181 23
Putin to visit China next week, "large-scale talks" planned - Russian media
Russian dictator Vladimir Putin will visit China next week, where "large-scale talks" between delegations from Beijing and Moscow are planned.
According to Censor.NET, Russian propaganda media outlets are reporting this.
It is noted that Putin will participate in the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin.
