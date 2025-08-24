УКР
4 877

Зеленський використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відносини між двома країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук дипломата.

Сійярто заявив, що Зеленський "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".

Також він винуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".

Читайте: Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини після ударів українських дронів по трубопроводу (оновлено)

"Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку", - сказав Сійярто.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.

Топ коментарі
+21
Погрожувати? А де він погрожував? Лише констатував, що дружба залежить від Угорщини. Але Сіярто, як відвертий ВОРОГ України, будь-що використовує для нападок на Україну. При тому жодних претензій до РФ.
24.08.2025 21:53 Відповісти
+15
чи больне чи кончене
24.08.2025 21:51 Відповісти
+10
Кончене падло!
24.08.2025 21:51 Відповісти
чи больне чи кончене
24.08.2025 21:51 Відповісти
2в1
24.08.2025 22:14 Відповісти
Кончене падло!
24.08.2025 21:51 Відповісти
Бідна та нещасна хвойдовська мадьярія. Демон зє терзає члена ЄС та Нато і найбільшого дружбана путлєра.
24.08.2025 21:52 Відповісти
значить треба для вірності ще ****** по НПС "Стальной Конь", щоб про ту "Дружбу" забули навіки.
24.08.2025 21:53 Відповісти
Погрожувати? А де він погрожував? Лише констатував, що дружба залежить від Угорщини. Але Сіярто, як відвертий ВОРОГ України, будь-що використовує для нападок на Україну. При тому жодних претензій до РФ.
24.08.2025 21:53 Відповісти
А чого погрожувати - я б ******** прописав від країн ЄС - за все хороше від Угорщини
24.08.2025 21:54 Відповісти
сосярто, відсмокчі.
24.08.2025 21:54 Відповісти
Угорщина купуючи нафту в РФ не бачить, як фінансує вбивство українців і інших варіантів постачання, три роки наполегливо не може знайти...
24.08.2025 21:55 Відповісти
були заяви, що підари орбан - сосярто готовлять війну проти України. для вламінго є бойове завдання.
24.08.2025 21:56 Відповісти
Повниий піздец.
24.08.2025 21:58 Відповісти
Може, війну Україні оголосите?! "Гаварят, ані с паволжья, как і лапті".
24.08.2025 22:02 Відповісти
Напиши скаргу путіну
24.08.2025 22:02 Відповісти
При чому тут Зеленскій? Йому такий текст написали. Що написали, те і зачитав.
24.08.2025 22:07 Відповісти
Від@бись, парашинська шлюха.
24.08.2025 22:12 Відповісти
Де воно побачило погрози? Ми навпаки хочемо миру. А всі ті хто смоче трубу ***** миру не хочуть а фінансують війну
24.08.2025 22:17 Відповісти
Служив в 80 тих на мад'ярщині. Дякуй що він не наказав батальону взяти під управління вашу державу. Ми можем.
24.08.2025 22:17 Відповісти
Тут треба діяти акуратно.Кацапська нечисть тільки й мріє щоб в Європі розгорілась ще війна.Словаки,угорці,серби,нормально так може запалати.Тому треба дуже виважено діяти і нам,і Брюсселю.А головний удар по джерелу всього зла в світі,по кацапії,треба лупити всім притомним.І коли ця нечисть здохне,тоді можна,і потрібно буде поспілкуватись із цими сявками
24.08.2025 22:25 Відповісти
Szijjártó,baszd meg!
24.08.2025 22:18 Відповісти
Хаха, тобто він прямо сказав, що їхній суверенітет - це російська нафта. Яке ж воно мізерне.
24.08.2025 22:40 Відповісти
Та дочого тут якась Угорщина?Зеленський грубо використував Наше Свято для свого гнилого піару..Бо яке відношення може мати четирехразовий ухилянт до Незалежності України?...Сюр якись..
24.08.2025 22:41 Відповісти
Яке воно кончине .
24.08.2025 22:45 Відповісти
Я правильно розумію що Україна яка стікає кров'ю 11 рік погрожує країні яка входить в найсильніший економічний союз у світі,і є членом могутнього НАТО ? Пздц ))
24.08.2025 22:58 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE informвід 24/08.2025р.:
Українська влада нарешті знайшла больове місце угорських любителів Путіна і з захватом гасить нафтопровід "Дружба" обох модифікацій. От оцьому, ми як об'єктивні люди, можемо лише порадіти. Пропонуємо ще один варіант тиску на ці аварські племена - підняти питання про злочини угорських військ на території України під час другої світової в якій Угорщина виступала союзником Гітлера. Матеріалів в архівах - валом, є живі свідки, судові рішення теж є.
24.08.2025 23:03 Відповісти
Мабуть забув СІЯРТО як вони війська під кордон підтягнути у 2022
24.08.2025 23:06 Відповісти
 
 