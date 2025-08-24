Зеленський використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині, - Сійярто
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про відносини між двома країнами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук дипломата.
Сійярто заявив, що Зеленський "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".
Також він винуватив Україну в "серйозних атаках" на безпеку енергопостачання Угорщини, і заявив, що "напади на енергетичну безпеку слід тлумачити як напади на суверенітет".
"Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку", - сказав Сійярто.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.
Українська влада нарешті знайшла больове місце угорських любителів Путіна і з захватом гасить нафтопровід "Дружба" обох модифікацій. От оцьому, ми як об'єктивні люди, можемо лише порадіти. Пропонуємо ще один варіант тиску на ці аварські племена - підняти питання про злочини угорських військ на території України під час другої світової в якій Угорщина виступала союзником Гітлера. Матеріалів в архівах - валом, є живі свідки, судові рішення теж є.