УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9196 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та Угорщини
2 667 18

Зеленський про дружбу з Угорщиною: Усе залежить від позиції Будапешта

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.

Про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президента запитали, чи не з’явилися нові важелі впливу на Будапешт у питанні розблокування вступу України до ЄС.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", - сказав Зеленський.

Варто зауважити, що при цьому президент не уточнив, чи малося на увазі партнерство чи нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Читайте також: Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"

Автор: 

Угорщина (2426) Зеленський Володимир (25234)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Яка дружба? - Орбан 21р блокував допомогу Україні
показати весь коментар
24.08.2025 21:17 Відповісти
+3
Угорщина заблокувала військової допомоги на 6 млрд євро від ЄС. Хай спочатку розблокує цю допомогу. Через нафтопровід Дружба Росія продає нафти на 6 млрд доларів у рік
показати весь коментар
24.08.2025 21:20 Відповісти
+2
Зе, а що ти за 7 років президенства народив потужного,га? Коли звітувати будеш?
показати весь коментар
24.08.2025 21:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка дружба? - Орбан 21р блокував допомогу Україні
показати весь коментар
24.08.2025 21:17 Відповісти
А шо це в нас тут такє?!
показати весь коментар
24.08.2025 21:32 Відповісти
Хочуть розбити Дружбу - але кацапи шустро запускають знову
показати весь коментар
24.08.2025 21:36 Відповісти
В нас через цю Дружбу ********** абсолютно всю газову галузь за останні п'ять днів. Одеса - нафтогазовий комплекс Сокар (17 бочок просто сплюснути зверху до низу. а не як у кацапів). Кременчук. Тут взагалі запитань немає. Усі бачили видоси. На північ від Павлограда у напрямку Лозової ПОВНІСТЮ знищено газорозподільну станцію. Видоси про фосфор у "Дніпрі" - це якраз про Вербувативку
показати весь коментар
24.08.2025 21:45 Відповісти
Спочатку "**********" половину України, а потім "Дружбу". Розміри втрат можеш співставити?
показати весь коментар
24.08.2025 22:38 Відповісти
Угорщина заблокувала військової допомоги на 6 млрд євро від ЄС. Хай спочатку розблокує цю допомогу. Через нафтопровід Дружба Росія продає нафти на 6 млрд доларів у рік
показати весь коментар
24.08.2025 21:20 Відповісти
Саме тому Zемленський забув кранік на Угорщину та Словакию закрутить?
показати весь коментар
24.08.2025 21:34 Відповісти
Сіярто, щойно висрався (виловив https://t.me/smolii_ukraine/116732 Андрій Смолій):
Володимир Зеленський у своїх словах про удари по нафтопроводу «Дружба» висловив погрози на адресу Угорщини,
Інші його заяви:
▪️Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України.
▪️Останніми днями Україна здійснила серйозні напади на наше енергопостачання.
▪️Напад на енергетичну безпеку - це напад на суверенітет.
▪️Війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету.
▪️Ми закликаємо Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку!
показати весь коментар
24.08.2025 21:26 Відповісти
Сійярто треба було відповісти словами Будулая: "Не лякай нікого - сам не будеш бояться...".
показати весь коментар
24.08.2025 21:29 Відповісти
Спочатку треба йОрбана знести разом з сіяртом, а потім про друбу говорити
показати весь коментар
24.08.2025 21:27 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 21:28 Відповісти
Зе, а що ти за 7 років президенства народив потужного,га? Коли звітувати будеш?
показати весь коментар
24.08.2025 21:39 Відповісти
Зайвий рік звідки?
показати весь коментар
24.08.2025 21:56 Відповісти
так не повний,але пішов вже сьомий 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025..
показати весь коментар
24.08.2025 22:09 Відповісти
Пішов сьомий з 20 травня. Разом виходить 6 років і 3 місяці
показати весь коментар
24.08.2025 22:13 Відповісти
По перше Орбан не представляє угорців. Він єврей. Не угорець. Саме тому його свого часу підібрав єврей Сорос і оплатив його навчання. Потім його підібрав єврей Сьома Могілєвіч і профінансував йому потрапляння в політику. От так він і опинився на гачку Сьоми бо Сьома, а це завжди роблять такі як Сьома, ретельно документував всі свої видачі кешу на відео та аудіо. Сьома в москві переховується від екстрадиції до США і увесь компромат що він назбирав протягом своєї кримінально-газонафтової діяльності тепер в розпорядженні *****. По друге, в Угорщині один з найвищих рівнів антисемітизму в Європі. Перше місце займає Франція після Саркозі, де дуже багато арабів - 24%. За останніми даними Угорщина вже наближається до цього рівня. У нас до Зєлєнского був 5%. найнижчий в Європі. Тому і голосували за Зєлєнского. Ага, памятєте його "Какая разніца?"... Є різниця! Французи, угорці, українці це вже відчули. Тому тиснути на плюгавого Орбана в Європі можна через жидівські організації. Це єдиний мирний спосіб уникнути зростання антисемітизму в масах. Євреї не ******* втрачати гроші і переїздити в інші країни через таких ідіотів. І якщо вже вони починають виховувати свої придурків то від них лишаються ріжки та ніжки...
показати весь коментар
24.08.2025 22:09 Відповісти
Так тепер угорці і словаки ще більш будуть проти вступу України до ЄС. Ну і чого ми добились ?
показати весь коментар
24.08.2025 22:20 Відповісти
 
 