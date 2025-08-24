Зеленський про дружбу з Угорщиною: Усе залежить від позиції Будапешта

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною, але тепер це залежить від позиції Будапешту.

Про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Президента запитали, чи не з’явилися нові важелі впливу на Будапешт у питанні розблокування вступу України до ЄС.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини", - сказав Зеленський.

Варто зауважити, що при цьому президент не уточнив, чи малося на увазі партнерство чи нафтопровід "Дружба".

Нагадаємо, ввечері 21 серпня 14 полк Сил безпілотних систем завдав удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

Перед цим нафтоперекачувальну станцію "Унеча" безпілотники атакували 13 серпня.

18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

Читайте також: Орбан поскаржився Трампу на удари України по "Дружбі". Президент США відповів, що "дуже злиться"