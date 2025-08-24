РУС
Зеленский о дружбе с Венгрией: Все зависит от позиции Будапешта

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.

Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Канады Марком Карни общения с журналистами, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Президента спросили, не появились ли новые рычаги влияния на Будапешт в вопросе разблокирования вступления Украины в ЕС.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", - сказал Зеленский.

Стоит заметить, что при этом президент не уточнил, имелось ли в виду партнерство или нефтепровод "Дружба".

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

Читайте также: Орбан пожаловался Трампу на удары Украины по "Дружбе". Президент США ответил, что "очень злится"

Яка дружба? - Орбан 21р блокував допомогу Україні
Угорщина заблокувала військової допомоги на 6 млрд євро від ЄС. Хай спочатку розблокує цю допомогу. Через нафтопровід Дружба Росія продає нафти на 6 млрд доларів у рік
Сіярто, щойно висрався (виловив https://t.me/smolii_ukraine/116732 Андрій Смолій):
Володимир Зеленський у своїх словах про удари по нафтопроводу «Дружба» висловив погрози на адресу Угорщини,
Інші його заяви:
▪️Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України.
▪️Останніми днями Україна здійснила серйозні напади на наше енергопостачання.
▪️Напад на енергетичну безпеку - це напад на суверенітет.
▪️Війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету.
▪️Ми закликаємо Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку!
Яка дружба? - Орбан 21р блокував допомогу Україні
А шо це в нас тут такє?!
Хочуть розбити Дружбу - але кацапи шустро запускають знову
В нас через цю Дружбу ********** абсолютно всю газову галузь за останні п'ять днів. Одеса - нафтогазовий комплекс Сокар (17 бочок просто сплюснути зверху до низу. а не як у кацапів). Кременчук. Тут взагалі запитань немає. Усі бачили видоси. На північ від Павлограда у напрямку Лозової ПОВНІСТЮ знищено газорозподільну станцію. Видоси про фосфор у "Дніпрі" - це якраз про Вербувативку
Угорщина заблокувала військової допомоги на 6 млрд євро від ЄС. Хай спочатку розблокує цю допомогу. Через нафтопровід Дружба Росія продає нафти на 6 млрд доларів у рік
Саме тому Zемленський забув кранік на Угорщину та Словакию закрутить?
Сіярто, щойно висрався (виловив https://t.me/smolii_ukraine/116732 Андрій Смолій):
Володимир Зеленський у своїх словах про удари по нафтопроводу «Дружба» висловив погрози на адресу Угорщини,
Інші його заяви:
▪️Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України.
▪️Останніми днями Україна здійснила серйозні напади на наше енергопостачання.
▪️Напад на енергетичну безпеку - це напад на суверенітет.
▪️Війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету.
▪️Ми закликаємо Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку!
Сійярто треба було відповісти словами Будулая: "Не лякай нікого - сам не будеш бояться...".
Спочатку треба йОрбана знести разом з сіяртом, а потім про друбу говорити
Зе, а що ти за 7 років президенства народив потужного,га? Коли звітувати будеш?
Зайвий рік звідки?
так не повний,але пішов вже сьомий 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025..
Пішов сьомий з 20 травня. Разом виходить 6 років і 3 місяці
Дочекайся поки на цю гілку прийде подоляківська русня під трьома ніками.
NNN
Николай Декапольцев
F. Doroshenko
Воно саме собі лайкатиме, але на твоє запитання так і не відповість.
До речі хтось запитає модерів на перевірку ай-пі цих трьох акаунтів?
Чи мені знову цим зайнятися?
По перше Орбан не представляє угорців. Він єврей. Не угорець. Саме тому його свого часу підібрав єврей Сорос і оплатив його навчання. Потім його підібрав єврей Сьома Могілєвіч і профінансував йому потрапляння в політику. От так він і опинився на гачку Сьоми бо Сьома, а це завжди роблять такі як Сьома, ретельно документував всі свої видачі кешу на відео та аудіо. Сьома в москві переховується від екстрадиції до США і увесь компромат що він назбирав протягом своєї кримінально-газонафтової діяльності тепер в розпорядженні *****. По друге, в Угорщині один з найвищих рівнів антисемітизму в Європі. Перше місце займає Франція після Саркозі, де дуже багато арабів - 24%. За останніми даними Угорщина вже наближається до цього рівня. У нас до Зєлєнского був 5%. найнижчий в Європі. Тому і голосували за Зєлєнского. Ага, памятєте його "Какая разніца?"... Є різниця! Французи, угорці, українці це вже відчули. Тому тиснути на плюгавого Орбана в Європі можна через жидівські організації. Це єдиний мирний спосіб уникнути зростання антисемітизму в масах. Євреї не ******* втрачати гроші і переїздити в інші країни через таких ідіотів. І якщо вже вони починають виховувати свої придурків то від них лишаються ріжки та ніжки...
Так тепер угорці і словаки ще більш будуть проти вступу України до ЄС. Ну і чого ми добились ?
