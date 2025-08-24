Зеленский о дружбе с Венгрией: Все зависит от позиции Будапешта

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.

Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Канады Марком Карни общения с журналистами, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Президента спросили, не появились ли новые рычаги влияния на Будапешт в вопросе разблокирования вступления Украины в ЕС.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", - сказал Зеленский.

Стоит заметить, что при этом президент не уточнил, имелось ли в виду партнерство или нефтепровод "Дружба".

Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.

18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

