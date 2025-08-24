Зеленский о дружбе с Венгрией: Все зависит от позиции Будапешта
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.
Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Канады Марком Карни общения с журналистами, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Президента спросили, не появились ли новые рычаги влияния на Будапешт в вопросе разблокирования вступления Украины в ЕС.
"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", - сказал Зеленский.
Стоит заметить, что при этом президент не уточнил, имелось ли в виду партнерство или нефтепровод "Дружба".
Напомним, вечером 21 августа 14 полк Сил беспилотных систем нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
Перед этим нефтеперекачивающую станцию "Унеча" беспилотники атаковали 13 августа.
18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.
Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.
Володимир Зеленський у своїх словах про удари по нафтопроводу «Дружба» висловив погрози на адресу Угорщини,
Інші його заяви:
▪️Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України.
▪️Останніми днями Україна здійснила серйозні напади на наше енергопостачання.
▪️Напад на енергетичну безпеку - це напад на суверенітет.
▪️Війна, до якої Угорщина не має жодного відношення, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету.
▪️Ми закликаємо Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку!
