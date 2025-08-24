РУС
Зеленский использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отношениях между двумя странами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук дипломата.

Сийярто заявил, что Зеленский "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".

Также он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии, и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".

Читайте: Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию после ударов украинских дронов по трубопроводу (обновлено)

"Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность", - сказал Сийярто.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.

чи больне чи кончене
показать весь комментарий
24.08.2025 21:51 Ответить
2в1
показать весь комментарий
24.08.2025 22:14 Ответить
Кончене падло!
показать весь комментарий
24.08.2025 21:51 Ответить
Бідна та нещасна хвойдовська мадьярія. Демон зє терзає члена ЄС та Нато і найбільшого дружбана путлєра.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:52 Ответить
значить треба для вірності ще ****** по НПС "Стальной Конь", щоб про ту "Дружбу" забули навіки.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:53 Ответить
Погрожувати? А де він погрожував? Лише констатував, що дружба залежить від Угорщини. Але Сіярто, як відвертий ВОРОГ України, будь-що використовує для нападок на Україну. При тому жодних претензій до РФ.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:53 Ответить
А чого погрожувати - я б ******** прописав від країн ЄС - за все хороше від Угорщини
показать весь комментарий
24.08.2025 21:54 Ответить
сосярто, відсмокчі.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:54 Ответить
Угорщина купуючи нафту в РФ не бачить, як фінансує вбивство українців і інших варіантів постачання, три роки наполегливо не може знайти...
показать весь комментарий
24.08.2025 21:55 Ответить
були заяви, що підари орбан - сосярто готовлять війну проти України. для вламінго є бойове завдання.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:56 Ответить
Повниий піздец.
показать весь комментарий
24.08.2025 21:58 Ответить
Може, війну Україні оголосите?! "Гаварят, ані с паволжья, как і лапті".
показать весь комментарий
24.08.2025 22:02 Ответить
Напиши скаргу путіну
показать весь комментарий
24.08.2025 22:02 Ответить
При чому тут Зеленскій? Йому такий текст написали. Що написали, те і зачитав.
показать весь комментарий
24.08.2025 22:07 Ответить
Від@бись, парашинська шлюха.
показать весь комментарий
24.08.2025 22:12 Ответить
Де воно побачило погрози? Ми навпаки хочемо миру. А всі ті хто смоче трубу ***** миру не хочуть а фінансують війну
показать весь комментарий
24.08.2025 22:17 Ответить
Служив в 80 тих на мад'ярщині. Дякуй що він не наказав батальону взяти під управління вашу державу. Ми можем.
показать весь комментарий
24.08.2025 22:17 Ответить
Тут треба діяти акуратно.Кацапська нечисть тільки й мріє щоб в Європі розгорілась ще війна.Словаки,угорці,серби,нормально так може запалати.Тому треба дуже виважено діяти і нам,і Брюсселю.А головний удар по джерелу всього зла в світі,по кацапії,треба лупити всім притомним.І коли ця нечисть здохне,тоді можна,і потрібно буде поспілкуватись із цими сявками
показать весь комментарий
24.08.2025 22:25 Ответить
Szijjártó,baszd meg!
показать весь комментарий
24.08.2025 22:18 Ответить
 
 