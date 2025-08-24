Зеленский использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отношениях между двумя странами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук дипломата.

Сийярто заявил, что Зеленский "использовал национальный праздник Украины, чтобы грубо угрожать Венгрии".

Также он обвинил Украину в "серьезных атаках" на безопасность энергоснабжения Венгрии, и заявил, что "нападения на энергетическую безопасность следует толковать как нападения на суверенитет".

"Война, к которой мы не имеем никакого отношения, не является законным объяснением нарушения нашего суверенитета. Мы призываем Владимира Зеленского прекратить свои угрозы Венгрии и перестать ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность", - сказал Сийярто.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией, но теперь это зависит от позиции Будапешта.