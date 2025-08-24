Чоловік поранив ножем чотирьох людей та одного побив на Дніпропетровщині: нападника застрелили поліцейські

На Дніпропетровщині чоловік поранив ножем двох жінок і свого батька, напав на рятувальників і правоохоронців. Поліція застосувала вогнепальну зброю, внаслідок чого нападник помер.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 24 серпня близько 16-ї на полі у Карпівській громаді.

За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників зазнав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Повідомляється, що чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.

Також поліцейські призначили службове розслідування та повідомили ДБР.

