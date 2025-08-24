УКР
1 703 13

Чоловік поранив ножем чотирьох людей та одного побив на Дніпропетровщині: нападника застрелили поліцейські

поліція

На Дніпропетровщині чоловік поранив ножем двох жінок і свого батька, напав на рятувальників і правоохоронців. Поліція застосувала вогнепальну зброю, внаслідок чого нападник помер.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 24 серпня близько 16-ї на полі у Карпівській громаді.

За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей. Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем - один із рятувальників зазнав ножове поранення, а другий – тілесні ушкодження.

Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Читайте також: У клубі Києва чоловік напав на трансгендерну дівчину: поліція відкрила провадження

Повідомляється, що чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців. Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув.

Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям.

Також поліцейські призначили службове розслідування та повідомили ДБР.

Дивіться також: Чоловік напав із ножем на поліцейського та трьох військовослужбовців ТЦК у Харкові. Його взяли під варту. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

напад (1154) Нацполіція (15437) Дніпропетровська область (4170) Криворізький район (193) Карпівка (1)
+5
Ну нарешті!..Все яу й повинно бути..кидаешся на людей отримай кулю..Респект тому поліціянту що зупинив дурня...
24.08.2025 22:48 Відповісти
+2
не думайте, що для придбання свола не треба проходити перевірку.
пробьють по всіх базах перед тим як тобі його продадуть...
24.08.2025 22:50 Відповісти
+1
гвалт !
порушення Конституції !
людолови-поліцейські у чорному одязі та на білих машинах !

до речі, чому не ТЦК ?

.
24.08.2025 22:41 Відповісти
Та й суда ж не було, а без вироку суду він ніякий не злочинець, і стріляти в нього ніззя!
24.08.2025 23:03 Відповісти
от шо білка робить...
24.08.2025 22:41 Відповісти
Та там по ходу не тільки білка постукала
24.08.2025 22:42 Відповісти
не думайте, що для придбання свола не треба проходити перевірку.
пробьють по всіх базах перед тим як тобі його продадуть...
24.08.2025 22:50 Відповісти
болячки-мозолі по медицині, затримування поліцейсьми,
відсідка - нуль ствола, але дя ідіотів завжди є ніж...
24.08.2025 22:53 Відповісти
Сильно його взяло - коли й на батька з ножем
24.08.2025 22:46 Відповісти
Ну нарешті!..Все яу й повинно бути..кидаешся на людей отримай кулю..Респект тому поліціянту що зупинив дурня...
24.08.2025 22:48 Відповісти
День конституцii пройшов весело.
24.08.2025 23:01 Відповісти
Хоч би по ногах стріляв то знали б причину проступку
24.08.2025 23:04 Відповісти
 
 