Мужчина ранил ножом четырех человек и одного избил в Днепропетровской области: нападающего застрелили полицейские

поліція

На Днепропетровщине мужчина ранил ножом двух женщин и своего отца, напал на спасателей и правоохранителей. Полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего нападавший скончался.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 24 августа около 16 часов на поле в Карповской громаде.

По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что повлекло дальнейшее распространение огня и угрожало жизни людей. Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом - один из спасателей получил ножевое ранение, а второй - телесные повреждения.

Для пресечения правонарушения на место выехали полицейские отделения полиции № 6 Криворожского РУП и прибыли на место в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.

Сообщается, что мужчина не реагировал на законные требования полицейских, оказывал сопротивление и нападал на правоохранителей. Во время прекращения противоправных действий полицейский совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям.

Также полицейские назначили служебное расследование и сообщили ГБР.

нападение (2244) Нацполиция (16713) Днепропетровская область (4382) Криворожский район (176) Карповка (1)
Топ комментарии
+11
Ну нарешті!..Все яу й повинно бути..кидаешся на людей отримай кулю..Респект тому поліціянту що зупинив дурня...
24.08.2025 22:48 Ответить
+2
от шо білка робить...
24.08.2025 22:41 Ответить
+2
Та там по ходу не тільки білка постукала
24.08.2025 22:42 Ответить
Та й суда ж не було, а без вироку суду він ніякий не злочинець, і стріляти в нього ніззя!
24.08.2025 23:03 Ответить
Здається можна, якщо поліцейському є пряма загроза здоров'ю та життю.
24.08.2025 23:16 Ответить
от шо білка робить...
24.08.2025 22:41 Ответить
Та там по ходу не тільки білка постукала
24.08.2025 22:42 Ответить
не думайте, що для придбання свола не треба проходити перевірку.
пробьють по всіх базах перед тим як тобі його продадуть...
24.08.2025 22:50 Ответить
болячки-мозолі по медицині, затримування поліцейсьми,
відсідка - нуль ствола, але дя ідіотів завжди є ніж...
24.08.2025 22:53 Ответить
- я б хотів придбати оцю красавицю...
- добре ваш номер телефона і емаійл, я вам дам знати чи є дозвіл.
- так в мене 3 майже таких вже є?
- може щось змінилося у вашій історії, такі правила, містер,
вибачяйте я не можу їх порушувати.
24.08.2025 23:11 Ответить
Сильно його взяло - коли й на батька з ножем
24.08.2025 22:46 Ответить
Ну нарешті!..Все яу й повинно бути..кидаешся на людей отримай кулю..Респект тому поліціянту що зупинив дурня...
24.08.2025 22:48 Ответить
День конституцii пройшов весело.
24.08.2025 23:01 Ответить
Хоч би по ногах стріляв то знали б причину проступку
24.08.2025 23:04 Ответить
Заподіяння ТУ ножем то не проступок а злочин можливо замах на вбивство.
24.08.2025 23:10 Ответить
Людина дуже впевнено поводилась з ножем. Чому його не мобілізували до ССО?
24.08.2025 23:13 Ответить
А чому тутешні незламісти не пишуть щось на кшталт: «А міг би на фронті героєм загинути»?! Зазвичай у темах, коли хтось тоне у Тисі чи падає насмерть з мосту, таке завжди пишуть 🤔
24.08.2025 23:14 Ответить
 
 