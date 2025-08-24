Мужчина ранил ножом четырех человек и одного избил в Днепропетровской области: нападающего застрелили полицейские
На Днепропетровщине мужчина ранил ножом двух женщин и своего отца, напал на спасателей и правоохранителей. Полиция применила огнестрельное оружие, в результате чего нападавший скончался.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 24 августа около 16 часов на поле в Карповской громаде.
По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что повлекло дальнейшее распространение огня и угрожало жизни людей. Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом - один из спасателей получил ножевое ранение, а второй - телесные повреждения.
Для пресечения правонарушения на место выехали полицейские отделения полиции № 6 Криворожского РУП и прибыли на место в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.
Сообщается, что мужчина не реагировал на законные требования полицейских, оказывал сопротивление и нападал на правоохранителей. Во время прекращения противоправных действий полицейский совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям.
Также полицейские назначили служебное расследование и сообщили ГБР.
