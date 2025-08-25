Рашисти вдарили по Слатиному на Харківщині із РСЗВ: поранено жінку, пошкоджено газогін та ЛЕП

Російські окупанти вдарили із РСЗВ по Слатиному на Харківщині.

Про це повідомив глава Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу поранено жінку 1958 року народження. Пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки, систему газогону та лінію електропередачі.

"Наразі медики "швидкої" надають допомогу потерпілій – у жінки уламкове поранення руки. Енергетики та газовики обстежують пошкодження мереж. За попередньою інформацією, росіяни випустили два реактивних снаряди, один з яких поцілив у район щільної житлової забудови, де мешкають цивільні, а інший впав на околицях селища", - додали в МВА.

