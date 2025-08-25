Рашисты ударили по Слатино на Харьковщине из РСЗО: ранена женщина, повреждены газопровод и ЛЭП
Российские оккупанты ударили из РСЗО по Слатино на Харьковщине.
Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела ранена женщина 1958 года рождения. Повреждены, по меньшей мере, 2 частных дома, система газопровода и линия электропередачи.
"Сейчас медики "скорой" оказывают помощь пострадавшей - у женщины осколочное ранение руки. Энергетики и газовики обследуют повреждения сетей. По предварительной информации, россияне выпустили два реактивных снаряда, один из которых попал в район плотной жилой застройки, где живут гражданские, а другой упал на окраинах поселка", - добавили в ГВА.
