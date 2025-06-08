Утром россияне сбросили 5 КАБов на Дергачевскую громаду: мужчина погиб, его сын госпитализирован. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 8 июня российская авиация нанесла массированные удары по территории Дергачевской громады в Харьковской области: есть погибший и раненый.
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.
"В 4:10 оккупанты сбросили 5 авиабомб - 1 на Казачью Лопань и еще 4 на Слатино. Все попадания пришлись по территории частной застройки", - говорится в сообщении.
- В Казачьей Лопани в результате прямого попадания КАБа в дом погиб 70-летний местный житель, а его 47-летний сын получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу.
- В Слатино повреждения получили по меньшей мере 10 домов и линия электропередачи. Сейчас половина поселка остается без света. Энергетики, другие профильные службы, староста и представители городского совета работают над ликвидацией последствий.
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