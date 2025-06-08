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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Утром россияне сбросили 5 КАБов на Дергачевскую громаду: мужчина погиб, его сын госпитализирован. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 8 июня российская авиация нанесла массированные удары по территории Дергачевской громады в Харьковской области: есть погибший и раненый.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

"В 4:10 оккупанты сбросили 5 авиабомб - 1 на Казачью Лопань и еще 4 на Слатино. Все попадания пришлись по территории частной застройки", - говорится в сообщении.

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  • В Казачьей Лопани в результате прямого попадания КАБа в дом погиб 70-летний местный житель, а его 47-летний сын получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу.
  • В Слатино повреждения получили по меньшей мере 10 домов и линия электропередачи. Сейчас половина поселка остается без света. Энергетики, другие профильные службы, староста и представители городского совета работают над ликвидацией последствий.

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Россияне сбросили пять авиабомб на Дергачевскую общину Харьковской области, есть погибший
Россияне сбросили пять авиабомб на Дергачевскую общину Харьковской области, есть погибший
Россияне сбросили пять авиабомб на Дергачевскую общину Харьковской области, есть погибший

Автор: 

КАБ (391) Харьковская область (1083) Харьковский район (347) Слатино (13) Казачья Лопань (18)


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Усе, як і оговорено між трампом і прутіним по телефону, жодних відхилень!! Трамп же каже, що це, ПОМИЛКА?? Не уточнивши, чия це помилка з 2014 року, забувши=не розуміючи, про купу бамаг з ООН щодо війни московитів проти Мирної України!!!
Прутін, поводив йому по губам, своїм «ділом»…
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08.06.2025 12:28 Ответить
 
 