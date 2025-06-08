Зранку росіяни скинули 5 КАБів на Дергачівську громаду: чоловік загинув, його сина госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Зранку 8 червня російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади в Харківській області: є загиблий і поранений.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.



"О 4:10 окупанти скинули 5 авіабомб – 1 на Козачу Лопань і ще 4 на Слатине. Усі влучання прийшлися по території приватної забудови", - ідеться в повідомленні.

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У Козачій Лопані унаслідок прямого влучання КАБу в будинок загинув 70-річний місцевий мешканець, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований до лікарні.

У Слатиному пошкоджень зазнали щонайменше 10 будинків та лінія електропередачі. Наразі половина селища залишається без світла. Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків.

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