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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Зранку росіяни скинули 5 КАБів на Дергачівську громаду: чоловік загинув, його сина госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Зранку 8 червня російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади в Харківській області: є загиблий і поранений.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"О 4:10 окупанти скинули 5 авіабомб – 1 на Козачу Лопань і ще 4 на Слатине. Усі влучання прийшлися по території приватної забудови", - ідеться в повідомленні.

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  •  У Козачій Лопані унаслідок прямого влучання КАБу в будинок загинув 70-річний місцевий мешканець, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований до лікарні.
  • У Слатиному пошкоджень зазнали щонайменше 10 будинків та лінія електропередачі. Наразі половина селища залишається без світла. Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків.

Також дивіться: Війська РФ скинули 3 авіабомби на Козачу Лопань: поранено чоловіка, є руйнування

Росіяни скинули п’ять авіабомб на Дергачівську громаду Харківщини, є загиблий
Росіяни скинули п’ять авіабомб на Дергачівську громаду Харківщини, є загиблий
Росіяни скинули п’ять авіабомб на Дергачівську громаду Харківщини, є загиблий

Автор: 

КАБ (392) Харківська область (1098) Харківський район (349) Слатине (12) Козача Лопань (18)


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Усе, як і оговорено між трампом і прутіним по телефону, жодних відхилень!! Трамп же каже, що це, ПОМИЛКА?? Не уточнивши, чия це помилка з 2014 року, забувши=не розуміючи, про купу бамаг з ООН щодо війни московитів проти Мирної України!!!
Прутін, поводив йому по губам, своїм «ділом»…
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08.06.2025 12:28 Відповісти
 
 