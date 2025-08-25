Прем’єр Норвегії Стере: Я завжди підтримував припинення вогню перед мирними переговорами

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я завжди підтримував очікування України щодо припинення вогню перед мирними переговорами. Це була спершу ідея американців, думаю, це розумно. Адже, якщо ви хочете добре пропрацювати над тривалим і справедливим миром - то спочатку треба зупинити вбивства. Тому вважаю, що припинення вогню - це нормальна передумова серйозним переговорам", - зазначив він на пресконференції у Києві.

За словами Стере, після досягнення угоди про мир необхідні будуть безпекові гарантії для України.

Прем'єр Норвегії назвав найбільш "критичною гарантією" забезпечення України "серйозними оборонними спроможностями", які країна зможе використати для захисту у майбутньому.

"Ми активно це підтримуватимемо", - додав Стере.

