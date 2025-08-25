РУС
Премьер Норвегии Стере: Я всегда поддерживал прекращение огня перед мирными переговорами

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере поддерживает прекращение огня перед переговорами о мире в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я всегда поддерживал ожидания Украины относительно прекращения огня перед мирными переговорами. Это была сперва идея американцев, думаю, это разумно. Поскольку, если вы хотите хорошо проработать над длительным и справедливым миром, сначала надо остановить убийства. Поэтому считаю, что прекращение огня - это нормальная предпосылка серьезным переговорам", - отметил он на пресс-конференции в Киеве.

По словам Стере, после достижения соглашения о мире необходимы будут гарантии безопасности для Украины.

Премьер Норвегии назвал наиболее "критической гарантией" обеспечение Украины "серьезными оборонными возможностями", которые страна сможет использовать для защиты в будущем.

"Мы активно это будем поддерживать", - добавил Стере.

Читайте: Норвегия продолжит военную поддержку Украины в 2026 году, - Стере

