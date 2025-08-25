Німеччина щороку надаватиме Україні €9 млрд фінансової підтримки, - Клінґбайль
Німеччина зобов’язалася щорічно виділяти Україні 9 мільярдів євро протягом найближчих років.
Про це заявив віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Клінгбайля, рішення погоджене на рівні федерального уряду та має забезпечити стабільну фінансову підтримку України. Перед цим він провів переговори з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо продовження та варіантів допомоги.
"Ми зобов’язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - наголосив німецький віцеканцлер.
Топ коментарі
+6 Alex G.
показати весь коментар25.08.2025 15:32 Відповісти Посилання
+5 Крэйда Гібсон
показати весь коментар25.08.2025 15:33 Відповісти Посилання
+4 Alex G.
показати весь коментар25.08.2025 15:35 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex G.
показати весь коментар25.08.2025 15:32 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Крэйда Гібсон
показати весь коментар25.08.2025 15:33 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар25.08.2025 15:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex G.
показати весь коментар25.08.2025 15:35 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар25.08.2025 15:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex G.
показати весь коментар25.08.2025 15:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар25.08.2025 15:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар25.08.2025 15:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Moroz Morozyuk
показати весь коментар25.08.2025 15:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Крэйда Гібсон
показати весь коментар25.08.2025 15:40 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Chi Omega
показати весь коментар25.08.2025 15:42 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар25.08.2025 15:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар25.08.2025 16:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Mishanya
показати весь коментар25.08.2025 16:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль