УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
854 14

Німеччина щороку надаватиме Україні €9 млрд фінансової підтримки, - Клінґбайль

Клінґбайль про гарантії безпеки для України

Німеччина зобов’язалася щорічно виділяти Україні 9 мільярдів євро протягом найближчих років.

Про це заявив віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Клінгбайля, рішення погоджене на рівні федерального уряду та має забезпечити стабільну фінансову підтримку України. Перед цим він провів переговори з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо продовження та варіантів допомоги.

"Ми зобов’язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - наголосив німецький віцеканцлер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін поки не готовий до справжніх мирних переговорів. Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України, - віцеканцлер Клінґбайль

Автор: 

Німеччина (7670) фінанси (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
25.08.2025 15:32 Відповісти
+5
Ця війна ніколи не закінчиться...
показати весь коментар
25.08.2025 15:33 Відповісти
+4
ага ..особливо загиблим ЗСУ на кладовищах..
показати весь коментар
25.08.2025 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.08.2025 15:32 Відповісти
Ця війна ніколи не закінчиться...
показати весь коментар
25.08.2025 15:33 Відповісти
Війна вигідна всім.
показати весь коментар
25.08.2025 15:34 Відповісти
ага ..особливо загиблим ЗСУ на кладовищах..
показати весь коментар
25.08.2025 15:35 Відповісти
цинічно.так
показати весь коментар
25.08.2025 15:36 Відповісти
і що ж ти не на кладовищі, гнида зельона ..це ж так "вигідно " ))
показати весь коментар
25.08.2025 15:39 Відповісти
ви мабуть іншого кольору
показати весь коментар
25.08.2025 15:44 Відповісти
Цензор.нет. не місце для дискусій
показати весь коментар
25.08.2025 15:51 Відповісти
Тобто погано, що Німеччина нам допомагає? Боти не паляться
показати весь коментар
25.08.2025 15:36 Відповісти
Зброю потрібно давати, бажано масового пораженія, а не гроші, які Зермаки вкрадуть
показати весь коментар
25.08.2025 15:40 Відповісти
Віриш в те що Німеччина допомагає Україні чисто через свою душевну доброту, а не дає в борг або переслідує якісь власні цілі?
показати весь коментар
25.08.2025 15:42 Відповісти
Deutschland ist Deutschland! Danke schön.
показати весь коментар
25.08.2025 15:37 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Німечини за допомогу .
показати весь коментар
25.08.2025 16:04 Відповісти
Це вигідно всім: Німеччині за стримування їх майбутнього ворога, українській політичній верхівці за розпил бабла майбутнім прапраправнукам. А, забув, українським воїнам ні, але кому цікава доля українських селян і робітників...
показати весь коментар
25.08.2025 16:13 Відповісти
 
 