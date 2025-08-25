Німеччина щороку надаватиме Україні €9 млрд фінансової підтримки, - Клінґбайль

Німеччина зобов’язалася щорічно виділяти Україні 9 мільярдів євро протягом найближчих років.

Про це заявив віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Клінгбайля, рішення погоджене на рівні федерального уряду та має забезпечити стабільну фінансову підтримку України. Перед цим він провів переговори з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо продовження та варіантів допомоги.

"Ми зобов’язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - наголосив німецький віцеканцлер.

