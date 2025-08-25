Германия ежегодно будет предоставлять Украине €9 млрд финансовой поддержки, - Клингбайль
Германия обязалась ежегодно выделять Украине 9 миллиардов евро в течение ближайших лет.
Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Клингбайля, решение согласовано на уровне федерального правительства и должно обеспечить стабильную финансовую поддержку Украины. Перед этим он провел переговоры с министром финансов Сергеем Марченко о продлении и вариантах помощи.
"Мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно", - подчеркнул немецкий вице-канцлер.
Топ комментарии
+5 Alex G.
показать весь комментарий25.08.2025 15:32 Ответить Ссылка
+4 Крэйда Гібсон
показать весь комментарий25.08.2025 15:33 Ответить Ссылка
+3 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий25.08.2025 15:37 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex G.
показать весь комментарий25.08.2025 15:32 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Крэйда Гібсон
показать весь комментарий25.08.2025 15:33 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий25.08.2025 15:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex G.
показать весь комментарий25.08.2025 15:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий25.08.2025 15:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alex G.
показать весь комментарий25.08.2025 15:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий25.08.2025 15:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий25.08.2025 15:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Moroz Morozyuk
показать весь комментарий25.08.2025 15:36 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Крэйда Гібсон
показать весь комментарий25.08.2025 15:40 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Chi Omega
показать весь комментарий25.08.2025 15:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий25.08.2025 15:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий25.08.2025 16:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Mishanya
показать весь комментарий25.08.2025 16:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль