Германия ежегодно будет предоставлять Украине €9 млрд финансовой поддержки, - Клингбайль

Германия обязалась ежегодно выделять Украине 9 миллиардов евро в течение ближайших лет.

Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Клингбайля, решение согласовано на уровне федерального правительства и должно обеспечить стабильную финансовую поддержку Украины. Перед этим он провел переговоры с министром финансов Сергеем Марченко о продлении и вариантах помощи.

"Мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно", - подчеркнул немецкий вице-канцлер.

