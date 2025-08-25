РУС
Германия ежегодно будет предоставлять Украине €9 млрд финансовой поддержки, - Клингбайль

Клингбайль о гарантиях безопасности для Украины

Германия обязалась ежегодно выделять Украине 9 миллиардов евро в течение ближайших лет.

Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Клингбайля, решение согласовано на уровне федерального правительства и должно обеспечить стабильную финансовую поддержку Украины. Перед этим он провел переговоры с министром финансов Сергеем Марченко о продлении и вариантах помощи.

"Мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно", - подчеркнул немецкий вице-канцлер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин пока не готов к настоящим мирным переговорам. Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины, - вице-канцлер Клингбайль

Германия (7229) финансы (348)
+5
25.08.2025 15:32 Ответить
+4
Ця війна ніколи не закінчиться...
25.08.2025 15:33 Ответить
+3
Deutschland ist Deutschland! Danke schön.
25.08.2025 15:37 Ответить
25.08.2025 15:32 Ответить
25.08.2025 15:33 Ответить
Війна вигідна всім.
25.08.2025 15:34 Ответить
ага ..особливо загиблим ЗСУ на кладовищах..
25.08.2025 15:35 Ответить
цинічно.так
25.08.2025 15:36 Ответить
і що ж ти не на кладовищі, гнида зельона ..це ж так "вигідно " ))
25.08.2025 15:39 Ответить
ви мабуть іншого кольору
25.08.2025 15:44 Ответить
Цензор.нет. не місце для дискусій
25.08.2025 15:51 Ответить
Тобто погано, що Німеччина нам допомагає? Боти не паляться
25.08.2025 15:36 Ответить
Зброю потрібно давати, бажано масового пораженія, а не гроші, які Зермаки вкрадуть
25.08.2025 15:40 Ответить
Віриш в те що Німеччина допомагає Україні чисто через свою душевну доброту, а не дає в борг або переслідує якісь власні цілі?
25.08.2025 15:42 Ответить
25.08.2025 15:37 Ответить
Дякуємо уряду і народу Німечини за допомогу .
25.08.2025 16:04 Ответить
Це вигідно всім: Німеччині за стримування їх майбутнього ворога, українській політичній верхівці за розпил бабла майбутнім прапраправнукам. А, забув, українським воїнам ні, але кому цікава доля українських селян і робітників...
25.08.2025 16:13 Ответить
 
 