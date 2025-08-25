Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили
Ввечері 25 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- На Сумщині та Чернігівщині ворожі БпЛА курсом на південь.
