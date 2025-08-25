УКР
Новини
Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 25 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • На Сумщині та Чернігівщині ворожі БпЛА курсом на південь.

Читайте: Одна людина постраждала внаслідок удару російського дрона на Сумщині, - ОВА

