Новости Атака беспилотников
Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы

Вечером 25 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • На Сумщине и Черниговщине вражеские БпЛА курсом на юг.

Читайте: Один человек пострадал в результате удара российского дрона на Сумщине, - ОВА

беспилотник (4140) Воздушные силы (2623) война в Украине (5806)
