Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 25 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- На Сумщине и Черниговщине вражеские БпЛА курсом на юг.
