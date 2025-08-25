Військових, які їхали збивати "Шахеди", оштрафували у Києві за порушення ПДР, - поліція

У Києві патрульні правоохоронці оштрафували за перевищення швидкості мобільну вогневу групу, коли вона їхала збивати російські "Шахеди".

Про це розповіла патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що подія сталася 23 серпня на проспекті Броварському.

"О 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали", - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці несуть відповідальність на загальних підставах.

Поліціянти з'ясували, що на момент складання адмінпротоколів повітряна тривога була оголошена у Чернігівській і Сумській областях. У Києві та області тривоги не було.

Тож, "військові прямували для виконання лише майбутнього завдання", наголосили там.

Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного терміналу на місці, додала патрульна поліція.

