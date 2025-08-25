УКР
Військових, які їхали збивати "Шахеди", оштрафували у Києві за порушення ПДР, - поліція

У Києві оштрафували мобільну вогневу групу: поліція пояснила за що

У Києві патрульні правоохоронці оштрафували за перевищення швидкості мобільну вогневу групу, коли вона їхала збивати російські "Шахеди".

Про це розповіла патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що подія сталася 23 серпня на проспекті Броварському.

"О 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали", - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці несуть відповідальність на загальних підставах.

Поліціянти з'ясували, що на момент складання адмінпротоколів повітряна тривога була оголошена у Чернігівській і Сумській областях. У Києві та області тривоги не було.

Тож, "військові прямували для виконання лише майбутнього завдання", наголосили там.

Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного терміналу на місці, додала патрульна поліція.

Топ коментарі
+35
По Києву купа ************ бидла розпікає, навіть під час комендантської години або тривоги, а штрафують військових, які їдуть, щоб на голову цього бидла нічого не впало. ******.
25.08.2025 22:10 Відповісти
+23
При нормальній владі у наш воєний час на військові авто давно були би запроваджене встановлення мігалок і сирен, які би позначали рух транспорту на виконання терміноіого завдання чи рух в колоні. І тоді би військового водія ніхто би не мав права ні зупинити, ні оштрафувати.
25.08.2025 22:08 Відповісти
+20
цікаво а скільки вони орків оштрафували коли ті поспішали до Київа
25.08.2025 22:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не положено, блт...
25.08.2025 22:05 Відповісти
При нормальній владі у наш воєний час на військові авто давно були би запроваджене встановлення мігалок і сирен, які би позначали рух транспорту на виконання терміноіого завдання чи рух в колоні. І тоді би військового водія ніхто би не мав права ні зупинити, ні оштрафувати.
25.08.2025 22:08 Відповісти
Вседозволенність розбещує, почнуться зловживання?
25.08.2025 22:41 Відповісти
може бути. Але пожежників і поліцію (вже не кажучи за швидку допомогу), та й навіть банківські машини - не штрафують, не зупиняють. Тільки фіксують. Потім розбираються - куди і нащо поспішали. Є вже усталений вироблений алгоритм.
26.08.2025 00:21 Відповісти
мені з фронту на мобілізовану до ЗСУ автівку, яку я два вже роки не бачив, двічі штрафи приходили - я навіть здивований, що вона досі швидкість перевищувати може
25.08.2025 23:16 Відповісти
зробити відповідні написи (транспоранти), ввімкнути мигавки і сповіщати в гучномовець куди і навіщо їдуть...
25.08.2025 23:21 Відповісти
Ідіотизм!!!!
25.08.2025 22:09 Відповісти
Все адекватно.
Водій порушив ПДР, склали адмінпротокол, водій з порушенням згідний, захотів одразу оплатити штраф на місці.
В чому проблема?

Нехай патрульна поліція розкаже, як там справи в Києві після початку комендантської години?
Ніхто не порушує?
А той хто порушує, одразу ж зупиняється на першу вимогу працівників ПС, з усім згідний і хоче оплатити штраф?
Еге ж?
25.08.2025 22:10 Відповісти
Зупинений транспортний засіб мав цивільні номерні знаки? Якщо цивільні, то поліція діяла цілком законно. Мало місце порушення ПДР, що визнав водій тз і погодився оплатити штраф.
Крім того, поліція встановила особу водія, і це також не є зайвим, бо у транспортному засобі могла пересуватися ворожа ДРГ.
25.08.2025 22:38 Відповісти
цікаво а скільки вони орків оштрафували коли ті поспішали до Київа
25.08.2025 22:10 Відповісти
кожного... умовно.... Бо були десь під Львовом
25.08.2025 22:32 Відповісти
Орки для них братішки, їх незя
25.08.2025 23:26 Відповісти
міг би не зупинятися і нічого б не зробили вони
25.08.2025 22:10 Відповісти
Патрони берегли.
25.08.2025 22:31 Відповісти
... на БПЛА
а могли би не берегти....
25.08.2025 22:33 Відповісти
По Києву купа ************ бидла розпікає, навіть під час комендантської години або тривоги, а штрафують військових, які їдуть, щоб на голову цього бидла нічого не впало. ******.
25.08.2025 22:10 Відповісти
Хтось бреше - або мєнти , або порушники !
Справа в тому , що якщо військові рухаються в службових справах - мєнти взагалі не мають права їх зупиняти !
Тож - вони могли просто мєнтів послати НАХ - або вони просто їхали не в службових справах !
25.08.2025 22:13 Відповісти
Судя чи з усього, то цю історію, що їхали для виконання завдання, хтось із "журналістів" придумав... Якби дійсно їхали на позицію, то фіг би вони стали зупинятись.
25.08.2025 22:18 Відповісти
100%
25.08.2025 22:21 Відповісти
Поліціянти, такі поліціянти....
25.08.2025 22:14 Відповісти
ви що "мусороублюдки" совсім "береги спутали" зажиріла мразота: наші Воїни спасають город і людей, а ці "ухилянти" ще й перешкоджують на передок сволота, або "під шахеди" щоб мозги "піджарило"
25.08.2025 22:16 Відповісти
В поліції служать повні дебіли
25.08.2025 22:16 Відповісти
А ти і є повний дебіл.
25.08.2025 23:01 Відповісти
Оскільки не було тривоги навіть в області, то скоріш за все просто кудись їхали у справах, а про шахеди придумали самі.
25.08.2025 22:16 Відповісти
Пишуть же, що шахеди вже на Чернігівщині були... Ну позицію ж заздалегідь треба зайняти!
25.08.2025 22:19 Відповісти
Поліцію в окопи
25.08.2025 22:17 Відповісти
Менти НІКОЛИ не зупиняють ідіотів на мотоциклах, які і літають на страшній швидкості по Києву, і мають пердячий вихлоп... Зате тут, блін, знайшли порушників!
25.08.2025 22:18 Відповісти
суть этой басни такова -
сбивать шахеды надо не спеша
25.08.2025 22:22 Відповісти
у мене питання!
як що, мій родич терміново їде на виконання бойового завдання, і будь хто заважає йому в цьому, а, тим більше озброєний ухилянт, то це не є перешкода, яку необхідно знищити?
це, не оті нарот бамбаса, що кидався під колеса десантникам на донбасі?
що, ***, за дебільна байка від мєнтів?
25.08.2025 22:23 Відповісти
Зеленський куди ти дивися?
25.08.2025 22:41 Відповісти
в глаза
25.08.2025 23:00 Відповісти
Пікап з туреллю навряд чи оштрафували би. Та і водій навряд чи погодився б платити штраф.
25.08.2025 22:42 Відповісти
Цих поліціантів треба на фронт
25.08.2025 22:44 Відповісти
Для дебілів.
Готовність, по відпрацюванням по шахедах, дається коли вони ще за межею області.Сам працюю -якщо шо
25.08.2025 23:05 Відповісти
У них був кулемет великого калібру, чи не так?
25.08.2025 23:12 Відповісти
На жаль в цих полувійськових наволантеріних авто зі зброєю роз'їжджають не тільки за долгом служби...Треба укріпити військову поліцію...Бо будуть конфлікти та кров...
25.08.2025 23:24 Відповісти
А потом подъехали тцкашники и отправили их на той же машине но уже под Покровск. Тарантиновские сюжеты.
25.08.2025 23:44 Відповісти
Феєричні ідіоти😵‍💫
25.08.2025 23:54 Відповісти
Новина ніпрощо. Якісь чуваки гнали, їх зупинили, вони визнали провину і хотіли заплатити штраф. Таких новин десятки кожен день.
25.08.2025 23:58 Відповісти
 
 