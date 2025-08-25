Військових, які їхали збивати "Шахеди", оштрафували у Києві за порушення ПДР, - поліція
У Києві патрульні правоохоронці оштрафували за перевищення швидкості мобільну вогневу групу, коли вона їхала збивати російські "Шахеди".
Про це розповіла патрульна поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що подія сталася 23 серпня на проспекті Броварському.
"О 16:50 інспектори зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався містом зі швидкістю 79 км/год. В авто перебували водій і пасажир, одягнені у військову форму. Водій не заперечував, що порушив ПДР та попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали", - йдеться у повідомленні.
У поліції зауважили, що за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці несуть відповідальність на загальних підставах.
Поліціянти з'ясували, що на момент складання адмінпротоколів повітряна тривога була оголошена у Чернігівській і Сумській областях. У Києві та області тривоги не було.
Тож, "військові прямували для виконання лише майбутнього завдання", наголосили там.
Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного терміналу на місці, додала патрульна поліція.
Водій порушив ПДР, склали адмінпротокол, водій з порушенням згідний, захотів одразу оплатити штраф на місці.
В чому проблема?
Нехай патрульна поліція розкаже, як там справи в Києві після початку комендантської години?
Ніхто не порушує?
А той хто порушує, одразу ж зупиняється на першу вимогу працівників ПС, з усім згідний і хоче оплатити штраф?
Еге ж?
Крім того, поліція встановила особу водія, і це також не є зайвим, бо у транспортному засобі могла пересуватися ворожа ДРГ.
а могли би не берегти....
Справа в тому , що якщо військові рухаються в службових справах - мєнти взагалі не мають права їх зупиняти !
Тож - вони могли просто мєнтів послати НАХ - або вони просто їхали не в службових справах !
сбивать шахеды надо не спеша
як що, мій родич терміново їде на виконання бойового завдання, і будь хто заважає йому в цьому, а, тим більше озброєний ухилянт, то це не є перешкода, яку необхідно знищити?
це, не оті нарот бамбаса, що кидався під колеса десантникам на донбасі?
що, ***, за дебільна байка від мєнтів?
Готовність, по відпрацюванням по шахедах, дається коли вони ще за межею області.Сам працюю -якщо шо