Военных, ехавших сбивать "Шахеды", оштрафовали в Киеве за нарушение ПДД, - полиция

В Киеве патрульные правоохранители оштрафовали за превышение скорости мобильную огневую группу, когда она ехала сбивать российские "Шахеды".

Об этом рассказала патрульная полиция.

Там отметили, что происшествие произошло 23 августа на проспекте Броварском.

"В 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что за нарушение правил дорожного движения военнослужащие несут ответственность на общих основаниях.

Полицейские выяснили, что на момент составления админпротоколов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и области тревоги не было.

Поэтому, "военные направлялись для выполнения только будущего задания", отметили там.

Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 грн с помощью электронного терминала на месте, добавила патрульная полиция.

