Военных, ехавших сбивать "Шахеды", оштрафовали в Киеве за нарушение ПДД, - полиция
В Киеве патрульные правоохранители оштрафовали за превышение скорости мобильную огневую группу, когда она ехала сбивать российские "Шахеды".
Об этом рассказала патрульная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что происшествие произошло 23 августа на проспекте Броварском.
"В 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что за нарушение правил дорожного движения военнослужащие несут ответственность на общих основаниях.
Полицейские выяснили, что на момент составления админпротоколов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и области тревоги не было.
Поэтому, "военные направлялись для выполнения только будущего задания", отметили там.
Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 грн с помощью электронного терминала на месте, добавила патрульная полиция.
Водій порушив ПДР, склали адмінпротокол, водій з порушенням згідний, захотів одразу оплатити штраф на місці.
В чому проблема?
Нехай патрульна поліція розкаже, як там справи в Києві після початку комендантської години?
Ніхто не порушує?
А той хто порушує, одразу ж зупиняється на першу вимогу працівників ПС, з усім згідний і хоче оплатити штраф?
Еге ж?
Крім того, поліція встановила особу водія, і це також не є зайвим, бо у транспортному засобі могла пересуватися ворожа ДРГ.
а могли би не берегти....
Справа в тому , що якщо військові рухаються в службових справах - мєнти взагалі не мають права їх зупиняти !
Тож - вони могли просто мєнтів послати НАХ - або вони просто їхали не в службових справах !
сбивать шахеды надо не спеша
як що, мій родич терміново їде на виконання бойового завдання, і будь хто заважає йому в цьому, а, тим більше озброєний ухилянт, то це не є перешкода, яку необхідно знищити?
це, не оті нарот бамбаса, що кидався під колеса десантникам на донбасі?
що, ***, за дебільна байка від мєнтів?
Готовність, по відпрацюванням по шахедах, дається коли вони ще за межею області.Сам працюю -якщо шо