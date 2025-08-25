РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6408 посетителей онлайн
Новости Сбивание шахедов Штрафы за нарушение ПДД
5 430 39

Военных, ехавших сбивать "Шахеды", оштрафовали в Киеве за нарушение ПДД, - полиция

В Киеве оштрафовали мобильную огневую группу: полиция объяснила за что

В Киеве патрульные правоохранители оштрафовали за превышение скорости мобильную огневую группу, когда она ехала сбивать российские "Шахеды".

Об этом рассказала патрульная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что происшествие произошло 23 августа на проспекте Броварском.

"В 16:50 инспекторы остановили автомобиль Land Rover, водитель которого двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В авто находились водитель и пассажир, одетые в военную форму. Водитель не отрицал, что нарушил ПДД и попросил как можно быстрее составить административные материалы", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 25 августа в Киеве будет ограничено движение транспорта из-за визита иностранных делегаций

В полиции отметили, что за нарушение правил дорожного движения военнослужащие несут ответственность на общих основаниях.

Полицейские выяснили, что на момент составления админпротоколов воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях. В Киеве и области тревоги не было.

Поэтому, "военные направлялись для выполнения только будущего задания", отметили там.

Водитель согласился с правонарушением и даже захотел оплатить штраф в размере 340 грн с помощью электронного терминала на месте, добавила патрульная полиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество неуплаченных штрафов за нарушение ПДД выросло за время полномасштабной войны в 2,5 раза. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Киев (26015) ПДД (532) патрульная полиция (1817) Шахед (1407)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
По Києву купа ************ бидла розпікає, навіть під час комендантської години або тривоги, а штрафують військових, які їдуть, щоб на голову цього бидла нічого не впало. ******.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:10 Ответить
+21
При нормальній владі у наш воєний час на військові авто давно були би запроваджене встановлення мігалок і сирен, які би позначали рух транспорту на виконання терміноіого завдання чи рух в колоні. І тоді би військового водія ніхто би не мав права ні зупинити, ні оштрафувати.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:08 Ответить
+18
цікаво а скільки вони орків оштрафували коли ті поспішали до Київа
показать весь комментарий
25.08.2025 22:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не положено, блт...
показать весь комментарий
25.08.2025 22:05 Ответить
При нормальній владі у наш воєний час на військові авто давно були би запроваджене встановлення мігалок і сирен, які би позначали рух транспорту на виконання терміноіого завдання чи рух в колоні. І тоді би військового водія ніхто би не мав права ні зупинити, ні оштрафувати.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:08 Ответить
Вседозволенність розбещує, почнуться зловживання?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:41 Ответить
мені з фронту на мобілізовану до ЗСУ автівку, яку я два вже роки не бачив, двічі штрафи приходили - я навіть здивований, що вона досі швидкість перевищувати може
показать весь комментарий
25.08.2025 23:16 Ответить
зробити відповідні написи (транспоранти), ввімкнути мигавки і сповіщати в гучномовець куди і навіщо їдуть...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:21 Ответить
Ідіотизм!!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 22:09 Ответить
Все адекватно.
Водій порушив ПДР, склали адмінпротокол, водій з порушенням згідний, захотів одразу оплатити штраф на місці.
В чому проблема?

Нехай патрульна поліція розкаже, як там справи в Києві після початку комендантської години?
Ніхто не порушує?
А той хто порушує, одразу ж зупиняється на першу вимогу працівників ПС, з усім згідний і хоче оплатити штраф?
Еге ж?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:10 Ответить
Зупинений транспортний засіб мав цивільні номерні знаки? Якщо цивільні, то поліція діяла цілком законно. Мало місце порушення ПДР, що визнав водій тз і погодився оплатити штраф.
Крім того, поліція встановила особу водія, і це також не є зайвим, бо у транспортному засобі могла пересуватися ворожа ДРГ.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:38 Ответить
цікаво а скільки вони орків оштрафували коли ті поспішали до Київа
показать весь комментарий
25.08.2025 22:10 Ответить
кожного... умовно.... Бо були десь під Львовом
показать весь комментарий
25.08.2025 22:32 Ответить
Орки для них братішки, їх незя
показать весь комментарий
25.08.2025 23:26 Ответить
міг би не зупинятися і нічого б не зробили вони
показать весь комментарий
25.08.2025 22:10 Ответить
Патрони берегли.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:31 Ответить
... на БПЛА
а могли би не берегти....
показать весь комментарий
25.08.2025 22:33 Ответить
По Києву купа ************ бидла розпікає, навіть під час комендантської години або тривоги, а штрафують військових, які їдуть, щоб на голову цього бидла нічого не впало. ******.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:10 Ответить
Хтось бреше - або мєнти , або порушники !
Справа в тому , що якщо військові рухаються в службових справах - мєнти взагалі не мають права їх зупиняти !
Тож - вони могли просто мєнтів послати НАХ - або вони просто їхали не в службових справах !
показать весь комментарий
25.08.2025 22:13 Ответить
Судя чи з усього, то цю історію, що їхали для виконання завдання, хтось із "журналістів" придумав... Якби дійсно їхали на позицію, то фіг би вони стали зупинятись.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:18 Ответить
100%
показать весь комментарий
25.08.2025 22:21 Ответить
Поліціянти, такі поліціянти....
показать весь комментарий
25.08.2025 22:14 Ответить
ви що "мусороублюдки" совсім "береги спутали" зажиріла мразота: наші Воїни спасають город і людей, а ці "ухилянти" ще й перешкоджують на передок сволота, або "під шахеди" щоб мозги "піджарило"
показать весь комментарий
25.08.2025 22:16 Ответить
В поліції служать повні дебіли
показать весь комментарий
25.08.2025 22:16 Ответить
А ти і є повний дебіл.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:01 Ответить
Оскільки не було тривоги навіть в області, то скоріш за все просто кудись їхали у справах, а про шахеди придумали самі.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:16 Ответить
Пишуть же, що шахеди вже на Чернігівщині були... Ну позицію ж заздалегідь треба зайняти!
показать весь комментарий
25.08.2025 22:19 Ответить
Поліцію в окопи
показать весь комментарий
25.08.2025 22:17 Ответить
Менти НІКОЛИ не зупиняють ідіотів на мотоциклах, які і літають на страшній швидкості по Києву, і мають пердячий вихлоп... Зате тут, блін, знайшли порушників!
показать весь комментарий
25.08.2025 22:18 Ответить
суть этой басни такова -
сбивать шахеды надо не спеша
показать весь комментарий
25.08.2025 22:22 Ответить
у мене питання!
як що, мій родич терміново їде на виконання бойового завдання, і будь хто заважає йому в цьому, а, тим більше озброєний ухилянт, то це не є перешкода, яку необхідно знищити?
це, не оті нарот бамбаса, що кидався під колеса десантникам на донбасі?
що, ***, за дебільна байка від мєнтів?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:23 Ответить
Зеленський куди ти дивися?
показать весь комментарий
25.08.2025 22:41 Ответить
в глаза
показать весь комментарий
25.08.2025 23:00 Ответить
Пікап з туреллю навряд чи оштрафували би. Та і водій навряд чи погодився б платити штраф.
показать весь комментарий
25.08.2025 22:42 Ответить
Цих поліціантів треба на фронт
показать весь комментарий
25.08.2025 22:44 Ответить
Для дебілів.
Готовність, по відпрацюванням по шахедах, дається коли вони ще за межею області.Сам працюю -якщо шо
показать весь комментарий
25.08.2025 23:05 Ответить
У них був кулемет великого калібру, чи не так?
показать весь комментарий
25.08.2025 23:12 Ответить
На жаль в цих полувійськових наволантеріних авто зі зброєю роз'їжджають не тільки за долгом служби...Треба укріпити військову поліцію...Бо будуть конфлікти та кров...
показать весь комментарий
25.08.2025 23:24 Ответить
А потом подъехали тцкашники и отправили их на той же машине но уже под Покровск. Тарантиновские сюжеты.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:44 Ответить
Феєричні ідіоти😵‍💫
показать весь комментарий
25.08.2025 23:54 Ответить
Новина ніпрощо. Якісь чуваки гнали, їх зупинили, вони визнали провину і хотіли заплатити штраф. Таких новин десятки кожен день.
показать весь комментарий
25.08.2025 23:58 Ответить
 
 