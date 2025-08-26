УКР
Новини Переговори з Путіним
1 713 27

Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці, - Сибіга

Сибіга про злочини росіян та їхню відповідальність

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до подальших кроків на шляху до миру. Зокрема, переговорів між  Зеленським та Путіним в будь-якому форматі та в будь-якому регіоні світу. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних точках. Ми готові покласти край убивствам і дати шанс дипломатії", - наголосив Сибіга.

Як зазначив дипломат, Москва не може нескінченно зволікати з прийняттям конструктивних рішень. У разі подальшої відмови від переговорів Росія, за його словами, має зіткнутися з наслідками – посиленням санкцій і зміцненням оборонного потенціалу України. Сибіга також подякував союзникам за підтримку й підкреслив, що Україна залишається відданою трансатлантичній безпеці та ролі надійного партнера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга провів розмову з Рубіо та міністрами ЄС: гарантії безпеки мають убезпечити Україну від повторної агресії

Зеленський Володимир (25267) путін володимир (24686) Сибіга Андрій (623) переговори з Росією (1417)
Топ коментарі
+9
Ідіоти в дипломатії це саме про нас.
Сибізі краще жувати
показати весь коментар
26.08.2025 08:07 Відповісти
+7
заради миру можна і там для какой разніці рвдне місто
показати весь коментар
26.08.2025 08:07 Відповісти
+6
показати весь коментар
26.08.2025 08:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І мацкве?
показати весь коментар
26.08.2025 08:05 Відповісти
заради миру можна і там для какой разніці рвдне місто
показати весь коментар
26.08.2025 08:07 Відповісти
пане міністре, ви там перевірте чи Дональд Фредович вже не закінчив в Україні війну з Албанією
показати весь коментар
26.08.2025 08:55 Відповісти
Ідіоти в дипломатії це саме про нас.
Сибізі краще жувати
показати весь коментар
26.08.2025 08:07 Відповісти
та ладно, і в північній кореї теж?...
показати весь коментар
26.08.2025 08:07 Відповісти
«Хоть з чортом лисим на колєнках». Оце Сивохо думає головою що каже, чи воно вміє лише в неї їсти? А якщо кацапи скажуть в Києві провести переговори і 100 тисяч охорони привести для Пуйла?
показати весь коментар
26.08.2025 08:11 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 08:13 Відповісти
Сибігу не можна випускати за кордон, вага більше 100 кг.
показати весь коментар
26.08.2025 08:14 Відповісти
Так а чому тоді Зеленський відмовився від зустрічі в москві? Ви вже якось там розберіться між собою...
показати весь коментар
26.08.2025 08:14 Відповісти
Балачки для трампона.
показати весь коментар
26.08.2025 08:18 Відповісти
Щоб не вийшло так, що балачки, балачки, а потім, ****, і зійшлись десь по середині... України.
показати весь коментар
26.08.2025 08:26 Відповісти
Хіба є якісь сумніви ?
показати весь коментар
26.08.2025 09:05 Відповісти
як видно з коменту, у когось є.
показати весь коментар
26.08.2025 09:08 Відповісти
В необмеженій кількості та з усіх боків, отак здається було в оригіналу свого часу.
показати весь коментар
26.08.2025 08:20 Відповісти
У порівнянні із сибігою флюгер - еталон стабільності
показати весь коментар
26.08.2025 08:33 Відповісти
Вистава під назвою "перемовини між путіним і зеленським" триватиме роками - і Трамп вірить в цю безсенсовну ахінею, і Європа в безпеці, і зєлєнской при владі. А кацапи не збирались зупинятись і не зупиняться
показати весь коментар
26.08.2025 08:36 Відповісти
Кінець у цієї вистави-знищення України з допомогою іщака,не вічна вистава.Ішак ключ до успіху пуйла
показати весь коментар
26.08.2025 08:40 Відповісти
про закон, що з Путіним жодних перемовин? Можливо, Зеленський + Єрмак не в курсі, що збиоається витворяти їх Сибіга не в темі?
показати весь коментар
26.08.2025 08:53 Відповісти
Ні, хто з них приїде раніше на перемовини, той і гауляйтор !
показати весь коментар
26.08.2025 09:03 Відповісти
и в москве?
показати весь коментар
26.08.2025 09:00 Відповісти
Виконуються Оманськи домовленності !
показати весь коментар
26.08.2025 09:01 Відповісти
Оманские договоренности предусматривали войну на 3,5 года?
показати весь коментар
26.08.2025 09:24 Відповісти
Таке тільки повія може сказати що вона готова на все і в любому місці. І то в гарної повії є якісь принципи наприклад що з маніяками і на території маніяка вона не зустрічається
показати весь коментар
26.08.2025 09:02 Відповісти
Шо за бред , ну завтра выскочит ***** или кто-то из его холуёв и скажет, что ждём Зеленского завтра на моЦкве, и шо поедете?
показати весь коментар
26.08.2025 09:07 Відповісти
П'яний ідіот.
показати весь коментар
26.08.2025 09:46 Відповісти
Що значить "дати шанс дипломатії"?Рашка конкретно свої вимоги озвучила.Ви хочите на них погодитися?
показати весь коментар
26.08.2025 09:48 Відповісти
 
 