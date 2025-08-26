Україна готова до переговорів з Путіним у будь-якому місці, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до подальших кроків на шляху до миру. Зокрема, переговорів між Зеленським та Путіним в будь-якому форматі та в будь-якому регіоні світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі у Х.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-яких форматах і географічних точках. Ми готові покласти край убивствам і дати шанс дипломатії", - наголосив Сибіга.

Як зазначив дипломат, Москва не може нескінченно зволікати з прийняттям конструктивних рішень. У разі подальшої відмови від переговорів Росія, за його словами, має зіткнутися з наслідками – посиленням санкцій і зміцненням оборонного потенціалу України. Сибіга також подякував союзникам за підтримку й підкреслив, що Україна залишається відданою трансатлантичній безпеці та ролі надійного партнера.

