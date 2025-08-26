РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Переговоры с Путиным
1 576 27

Украина готова к переговорам с Путиным в любом месте, - Сибига

Сибига о преступлениях россиян и их ответственности

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру. В частности, переговоров между Зеленским и Путиным в любом формате и в любом регионе мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии", - подчеркнул Сибига.

Как отметил дипломат, Москва не может бесконечно медлить с принятием конструктивных решений. В случае дальнейшего отказа от переговоров Россия, по его словам, должна столкнуться с последствиями - усилением санкций и укреплением оборонного потенциала Украины. Сибига также поблагодарил союзников за поддержку и подчеркнул, что Украина остается преданной трансатлантической безопасности и роли надежного партнера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел разговор с Рубио и министрами ЕС: гарантии безопасности должны обезопасить Украину от повторной агрессии

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) путин владимир (32078) Сибига Андрей (615) переговоры с Россией (1301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ідіоти в дипломатії це саме про нас.
Сибізі краще жувати
показать весь комментарий
26.08.2025 08:07 Ответить
+7
заради миру можна і там для какой разніці рвдне місто
показать весь комментарий
26.08.2025 08:07 Ответить
+6
показать весь комментарий
26.08.2025 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І мацкве?
показать весь комментарий
26.08.2025 08:05 Ответить
заради миру можна і там для какой разніці рвдне місто
показать весь комментарий
26.08.2025 08:07 Ответить
пане міністре, ви там перевірте чи Дональд Фредович вже не закінчив в Україні війну з Албанією
показать весь комментарий
26.08.2025 08:55 Ответить
Ідіоти в дипломатії це саме про нас.
Сибізі краще жувати
показать весь комментарий
26.08.2025 08:07 Ответить
та ладно, і в північній кореї теж?...
показать весь комментарий
26.08.2025 08:07 Ответить
«Хоть з чортом лисим на колєнках». Оце Сивохо думає головою що каже, чи воно вміє лише в неї їсти? А якщо кацапи скажуть в Києві провести переговори і 100 тисяч охорони привести для Пуйла?
показать весь комментарий
26.08.2025 08:11 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 08:13 Ответить
Сибігу не можна випускати за кордон, вага більше 100 кг.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:14 Ответить
Так а чому тоді Зеленський відмовився від зустрічі в москві? Ви вже якось там розберіться між собою...
показать весь комментарий
26.08.2025 08:14 Ответить
Балачки для трампона.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:18 Ответить
Щоб не вийшло так, що балачки, балачки, а потім, ****, і зійшлись десь по середині... України.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:26 Ответить
Хіба є якісь сумніви ?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:05 Ответить
як видно з коменту, у когось є.
показать весь комментарий
26.08.2025 09:08 Ответить
В необмеженій кількості та з усіх боків, отак здається було в оригіналу свого часу.
показать весь комментарий
26.08.2025 08:20 Ответить
У порівнянні із сибігою флюгер - еталон стабільності
показать весь комментарий
26.08.2025 08:33 Ответить
Вистава під назвою "перемовини між путіним і зеленським" триватиме роками - і Трамп вірить в цю безсенсовну ахінею, і Європа в безпеці, і зєлєнской при владі. А кацапи не збирались зупинятись і не зупиняться
показать весь комментарий
26.08.2025 08:36 Ответить
Кінець у цієї вистави-знищення України з допомогою іщака,не вічна вистава.Ішак ключ до успіху пуйла
показать весь комментарий
26.08.2025 08:40 Ответить
про закон, що з Путіним жодних перемовин? Можливо, Зеленський + Єрмак не в курсі, що збиоається витворяти їх Сибіга не в темі?
показать весь комментарий
26.08.2025 08:53 Ответить
Ні, хто з них приїде раніше на перемовини, той і гауляйтор !
показать весь комментарий
26.08.2025 09:03 Ответить
и в москве?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:00 Ответить
Виконуються Оманськи домовленності !
показать весь комментарий
26.08.2025 09:01 Ответить
Оманские договоренности предусматривали войну на 3,5 года?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:24 Ответить
Таке тільки повія може сказати що вона готова на все і в любому місці. І то в гарної повії є якісь принципи наприклад що з маніяками і на території маніяка вона не зустрічається
показать весь комментарий
26.08.2025 09:02 Ответить
Шо за бред , ну завтра выскочит ***** или кто-то из его холуёв и скажет, что ждём Зеленского завтра на моЦкве, и шо поедете?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:07 Ответить
П'яний ідіот.
показать весь комментарий
26.08.2025 09:46 Ответить
Що значить "дати шанс дипломатії"?Рашка конкретно свої вимоги озвучила.Ви хочите на них погодитися?
показать весь комментарий
26.08.2025 09:48 Ответить
 
 