Украина готова к переговорам с Путиным в любом месте, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру. В частности, переговоров между Зеленским и Путиным в любом формате и в любом регионе мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке в Х.

"Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках. Мы готовы положить конец убийствам и дать шанс дипломатии", - подчеркнул Сибига.

Как отметил дипломат, Москва не может бесконечно медлить с принятием конструктивных решений. В случае дальнейшего отказа от переговоров Россия, по его словам, должна столкнуться с последствиями - усилением санкций и укреплением оборонного потенциала Украины. Сибига также поблагодарил союзников за поддержку и подчеркнул, что Украина остается преданной трансатлантической безопасности и роли надежного партнера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига провел разговор с Рубио и министрами ЕС: гарантии безопасности должны обезопасить Украину от повторной агрессии