РФ випустила 59 "шахедів" по Україні, ППО знешкодила 47 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 26 серпня 2025 року Скільки цілей збито

Російські окупанти випустили по Україні 59 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

