РФ випустила 59 "шахедів" по Україні, ППО знешкодила 47 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти випустили по Україні 59 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.
ну і шо?
у нас фламингів і нептунів, нема куди скирдувати!
ми, як назнімаємо фоточек, шо всі вороги повсираються!