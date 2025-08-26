РФ выпустила 59 "шахедов" по Украине, ПВО обезвредила 47 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты выпустили по Украине 59 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.
Зафиксировано попадание 12 БПЛА на 9 локациях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну і шо?
у нас фламингів і нептунів, нема куди скирдувати!
ми, як назнімаємо фоточек, шо всі вороги повсираються!