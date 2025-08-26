РФ выпустила 59 "шахедов" по Украине, ПВО обезвредила 47 целей. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты выпустили по Украине 59 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 12 БПЛА на 9 локациях.

