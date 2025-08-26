РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
253 1

РФ выпустила 59 "шахедов" по Украине, ПВО обезвредила 47 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 26 августа 2025 года Сколько целей сбито

Российские оккупанты выпустили по Украине 59 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 12 БПЛА на 9 локациях.

Читайте: Шмыгаль обсудил с вице-канцлером Германии Клингбайлем потребности Украины в финансировании производства и закупки оружия и усиления ПВО

Атака шахедов 26 августа 2025 года Сколько целей сбито

Автор: 

ПВО (3042) Воздушные силы (2623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой!
ну і шо?
у нас фламингів і нептунів, нема куди скирдувати!
ми, як назнімаємо фоточек, шо всі вороги повсираються!
показать весь комментарий
26.08.2025 09:19 Ответить
 
 