Росіяни атакували дронами Херсон: поранено чоловіка

26 серпня опівдні в Дніпровському районі Херсона російські військові атакували чоловіка за допомогою дрона.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 50-річний потерпілий дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Наразі йому проводять дообстеження.

обстріл (30490) Херсон (3570) Херсонська область (6129) Херсонський район (535)
Як зажди ударів у відповідь по ворогу не буде.
показати весь коментар
26.08.2025 14:02 Відповісти
 
 