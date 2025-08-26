127 1
Росіяни атакували дронами Херсон: поранено чоловіка
26 серпня опівдні в Дніпровському районі Херсона російські військові атакували чоловіка за допомогою дрона.
Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 50-річний потерпілий дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя. Наразі йому проводять дообстеження.
