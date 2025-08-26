РУС
Россияне атаковали дронами Херсон: ранен мужчина

26 августа в полдень в Днепровском районе Херсона российские военные атаковали мужчину с помощью дрона.

Об этом сообщает Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 50-летний пострадавший получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого предплечья. В данное время ему проводят дообследование.

обстрел Херсон Херсонская область Херсонский район
Як зажди ударів у відповідь по ворогу не буде.
