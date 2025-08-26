Два человека пострадали в результате удара россиян по гражданскому автомобилю на Харьковщине. ФОТОрепортаж
Сегодня, 26 августа, российские войска ударили по гражданскому автомобилю на Волчанщине в Харьковской области.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 8:15 военные РФ направили вражеский дрон по машине с гражданами, которые везли гуманитарную помощь в прифронтовой населенный пункт.
Сообщается, что два человека испытали острую реакцию на стресс.
Транспортное средство ВАЗ повреждено.
На место обстрела выезжала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Проводится документирование преступления. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
