РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12537 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
250 1

Два человека пострадали в результате удара россиян по гражданскому автомобилю на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 августа, российские войска ударили по гражданскому автомобилю на Волчанщине в Харьковской области.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 8:15 военные РФ направили вражеский дрон по машине с гражданами, которые везли гуманитарную помощь в прифронтовой населенный пункт.

Сообщается, что два человека испытали острую реакцию на стресс.

Смотрите: Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем оказались 4 населенных пункта, пострадал один человек. ФОТОрепортаж

Удар по автомобилю в Харьковской области

Транспортное средство ВАЗ повреждено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по пожарной части в Константиновке. ФОТОрепортаж

На место обстрела выезжала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Проводится документирование преступления. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Удар по автомобилю в Харьковской области
Удар по автомобилю в Харьковской области

Автор: 

обстрел (29164) Волчанск (435) Харьковская область (1498) Чугуевский район (206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прото ударів у відповідь нема. Тому ворог і лютує, відчуваючи безкарність.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:11 Ответить
 
 