Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем оказались 4 населенных пункта, пострадал один человек. ФОТОрепортаж

В течение суток россияне наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Изюмскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и беспилотники различных типов. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

2 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона.

В результате удара БПЛА в крышу нежилого дома в поселке Боровая произошел пожар.

Российские войска FPV-дронами атаковали Золочевскую громаду. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети.

В поселке Слатино из-за вражеского обстрела поврежден дом. Получила ранения 66-летняя хозяйка дома.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (пос. Слатино);

в Изюмском районе поврежден частный дом (пос. Боровая);

в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Клиново-Новоселовка).

