Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем оказались 4 населенных пункта, пострадал один человек. ФОТОрепортаж
В течение суток россияне наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Изюмскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и беспилотники различных типов. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 2 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона.
В результате удара БПЛА в крышу нежилого дома в поселке Боровая произошел пожар.
Российские войска FPV-дронами атаковали Золочевскую громаду. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети.
В поселке Слатино из-за вражеского обстрела поврежден дом. Получила ранения 66-летняя хозяйка дома.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (пос. Слатино);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (пос. Боровая);
- в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Клиново-Новоселовка).
