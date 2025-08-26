РУС
Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем оказались 4 населенных пункта, пострадал один человек. ФОТОрепортаж

В течение суток россияне наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Изюмскому и Купянскому районам. Против мирного населения россияне применили FPV-дроны и беспилотники различных типов. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 2 БПЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона.

В результате удара БПЛА в крышу нежилого дома в поселке Боровая произошел пожар.

Российские войска FPV-дронами атаковали Золочевскую громаду. Повреждены частный дом, хозяйственные постройки и энергосети.

В поселке Слатино из-за вражеского обстрела поврежден дом. Получила ранения 66-летняя хозяйка дома.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Харьковском районе повреждены 3 частных дома (пос. Слатино);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (пос. Боровая);
  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Клиново-Новоселовка).

