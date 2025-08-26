УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10372 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
208 0

Доба на Харківщині: під ворожим вогнем опинилися 4 населені пункти, постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

Впродовж доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони.

Внаслідок удару БпЛА в дах нежитлового будинку у селищі Борова сталася пожежа.

Російські війська FPV-дронами атакували Золочівську громаду. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі.

У селищі Слатине через ворожий обстріл пошкоджено будинок. Отримала поранення 66-річна власниця будинку.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Слатиному на Харківщині із РСЗВ: поранено жінку, пошкоджено газогін та ЛЕП

Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

Харківська область (1517) Ізюмський район (127) Харківський район (533) Борова (14) Слатине (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 