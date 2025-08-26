Доба на Харківщині: під ворожим вогнем опинилися 4 населені пункти, постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

Впродовж доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували FPV-дрони та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони.

Внаслідок удару БпЛА в дах нежитлового будинку у селищі Борова сталася пожежа.

Російські війська FPV-дронами атакували Золочівську громаду. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі.

У селищі Слатине через ворожий обстріл пошкоджено будинок. Отримала поранення 66-річна власниця будинку.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).

