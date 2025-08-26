Дві людини постраждали внаслідок удару росіян по цивільному авто на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня, російські війська вдарили по цивільному автомобілю на Вовчанщині в Харківській області.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 8:15 військові РФ скерували ворожий дрон по автівці з громадянами, які везли гуманітарну допомогу в прифронтовий населений пункт.

Повідомляється, що двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Транспортний засіб ВАЗ пошкоджено.

На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Проводиться документування злочину. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



