Дві людини постраждали внаслідок удару росіян по цивільному авто на Харківщині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 серпня, російські війська вдарили по цивільному автомобілю на Вовчанщині в Харківській області.

Про це повідомили в Поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 8:15 військові РФ скерували ворожий дрон по автівці з громадянами, які везли гуманітарну допомогу в прифронтовий населений пункт.

Повідомляється, що двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Дивіться: Доба на Харківщині: під ворожим вогнем опинилися 4 населені пункти, постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

Удар по автівці на Харківщині

Транспортний засіб ВАЗ пошкоджено.

Також дивіться: Сили оборони знищили 3 транспортні засоби росіян і 2 місця зосередження живої сили ворога під Вовчанськом. ВIДЕО

На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Проводиться документування злочину. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Удар по автівці на Харківщині
Удар по автівці на Харківщині

обстріл (30490) Вовчанськ (463) Харківська область (1517) Чугуївський район (208)
