Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 26 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Загроза застосування ударних БпЛА для Сумщини зі сходу.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини. Залучено засоби для збиття.
Тонка червона лінія
Бідний Валерчик
Dic Dolovo
Бідний Валерчик
