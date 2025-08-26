УКР
Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 26 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Загроза застосування ударних БпЛА для Сумщини зі сходу.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожі БпЛА на півночі Чернігівщини та Сумщини. Залучено засоби для збиття.

Дивіться: Макіївка здригнулась від вибухів: дрони атакували склади окупантів. ВIДЕО

Повітряні сили (2965) Шахед (1413) війна в Україні (5863)
Рашисти скаржаться на удари українських БПЛА RAM типу 2-Х по техніці на глибину у 150 км від лінії фронту:

26.08.2025 19:54 Відповісти
А цілі для них де знайти?
26.08.2025 21:50 Відповісти
ще на 300км збільшити, і можна на москву літати.
26.08.2025 21:58 Відповісти
Віддайте мені автомата, буду відстрілюватися!!!
26.08.2025 21:51 Відповісти
 
 