РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
979 1

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 26 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Угроза применения ударных БпЛА для Сумщины с востока.

Смотрите: Макеевка содрогнулась от взрывов: дроны атаковали склады оккупантов. ВИДЕО

Воздушные силы (2625) Шахед (1408) война в Украине (5823)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисти скаржаться на удари українських БПЛА RAM типу 2-Х по техніці на глибину у 150 км від лінії фронту:

показать весь комментарий
26.08.2025 19:54 Ответить
 
 