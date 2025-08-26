Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 26 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Угроза применения ударных БпЛА для Сумщины с востока.
Тонка червона лінія
