УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9954 відвідувача онлайн
Новини Військова допомога Україні
151 4

Міністри оборони країн ЄС обговорять у Данії військову підтримку України

У ЄС обговорять військову допомогу Україні 28-29 серпня

У Копенгагені 28-29 серпня відбудеться неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС. На ній обговорюватимуть, зокрема, військову підтримку Україні.

Про це повідомило Данське головування у Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в рамках головування Данії в ЄС Данія спільно з Європейською службою зовнішніх справ організовує неформальну зустріч міністрів закордонних справ та неформальну зустріч міністрів оборони, які відбуваються раз на пів року.

Під час засідання міністрів оборони основна увага буде приділена військовій підтримці України, посиленню європейської оборонної готовності, а також місіям і операціям ЄС.

Першого дня міністри візьмуть участь у попередньому заході з питань оборони. Основні стратегічні дискусії відбудуться 29 серпня у рамках робочих сесій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Данії відбулась найбільша у Скандинавії виставка оборонної індустрії. Які розробки представила Україна?. ФОТО

Автор: 

Данія (818) Євросоюз (14021) допомога і підтримка (1183)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще ненапиз......ь за 3 роки
показати весь коментар
26.08.2025 20:43 Відповісти
Мадьяри і словаки також там будуть?
показати весь коментар
26.08.2025 21:23 Відповісти
не там я народився! не того вчився!
катаєшся по світу, нашару. обговорюєш всяку ***** під смачну їжу та дорогий алкоголь.
показати весь коментар
26.08.2025 20:48 Відповісти
нахіба Данія?
їдьте до нас в Україну (наприклад, Харків чи Суми)

тут такі "захОди з питань оборони", що ви за два прильоти про все домовитесь і формально і неформально (другого "раз на пів року" не знадобиться)
показати весь коментар
26.08.2025 20:57 Відповісти
 
 