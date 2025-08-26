Міністри оборони країн ЄС обговорять у Данії військову підтримку України

У Копенгагені 28-29 серпня відбудеться неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС. На ній обговорюватимуть, зокрема, військову підтримку Україні.

Про це повідомило Данське головування у Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в рамках головування Данії в ЄС Данія спільно з Європейською службою зовнішніх справ організовує неформальну зустріч міністрів закордонних справ та неформальну зустріч міністрів оборони, які відбуваються раз на пів року.

Під час засідання міністрів оборони основна увага буде приділена військовій підтримці України, посиленню європейської оборонної готовності, а також місіям і операціям ЄС.

Першого дня міністри візьмуть участь у попередньому заході з питань оборони. Основні стратегічні дискусії відбудуться 29 серпня у рамках робочих сесій.

