Министры обороны стран ЕС обсудят в Дании военную поддержку Украины

В Копенгагене 28-29 августа состоится неформальная встреча министров обороны стран ЕС. На ней будут обсуждать, в частности, военную поддержку Украине.

Об этом сообщило Датское председательство в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках председательства Дании в ЕС Дания совместно с Европейской службой внешних дел организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны, которые проходят раз в полгода.

Во время заседания министров обороны основное внимание будет уделено военной поддержке Украины, усилению европейской оборонной готовности, а также миссиям и операциям ЕС.

В первый день министры примут участие в предварительном мероприятии по вопросам обороны. Основные стратегические дискуссии состоятся 29 августа в рамках рабочих сессий.

