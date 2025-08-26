РУС
Министры обороны стран ЕС обсудят в Дании военную поддержку Украины

В ЕС обсудят военную помощь Украине 28-29 августа

В Копенгагене 28-29 августа состоится неформальная встреча министров обороны стран ЕС. На ней будут обсуждать, в частности, военную поддержку Украине.

Об этом сообщило Датское председательство в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в рамках председательства Дании в ЕС Дания совместно с Европейской службой внешних дел организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны, которые проходят раз в полгода.

Во время заседания министров обороны основное внимание будет уделено военной поддержке Украины, усилению европейской оборонной готовности, а также миссиям и операциям ЕС.

В первый день министры примут участие в предварительном мероприятии по вопросам обороны. Основные стратегические дискуссии состоятся 29 августа в рамках рабочих сессий.

Дания (622) Евросоюз (17498) помощь и поддержка (885)
ще ненапиз......ь за 3 роки
26.08.2025 20:43 Ответить
Мадьяри і словаки також там будуть?
26.08.2025 21:23 Ответить
не там я народився! не того вчився!
катаєшся по світу, нашару. обговорюєш всяку ***** під смачну їжу та дорогий алкоголь.
26.08.2025 20:48 Ответить
нахіба Данія?
їдьте до нас в Україну (наприклад, Харків чи Суми)

тут такі "захОди з питань оборони", що ви за два прильоти про все домовитесь і формально і неформально (другого "раз на пів року" не знадобиться)
26.08.2025 20:57 Ответить
 
 