Министры обороны стран ЕС обсудят в Дании военную поддержку Украины
В Копенгагене 28-29 августа состоится неформальная встреча министров обороны стран ЕС. На ней будут обсуждать, в частности, военную поддержку Украине.
Об этом сообщило Датское председательство в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках председательства Дании в ЕС Дания совместно с Европейской службой внешних дел организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны, которые проходят раз в полгода.
Во время заседания министров обороны основное внимание будет уделено военной поддержке Украины, усилению европейской оборонной готовности, а также миссиям и операциям ЕС.
В первый день министры примут участие в предварительном мероприятии по вопросам обороны. Основные стратегические дискуссии состоятся 29 августа в рамках рабочих сессий.
катаєшся по світу, нашару. обговорюєш всяку ***** під смачну їжу та дорогий алкоголь.
їдьте до нас в Україну (наприклад, Харків чи Суми)
тут такі "захОди з питань оборони", що ви за два прильоти про все домовитесь і формально і неформально (другого "раз на пів року" не знадобиться)