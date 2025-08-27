РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: будівлю повністю зруйновано
26 серпня російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого будівлю було зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.
"Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу. Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України", - йдеться в повідомленні.
Наразі роботу фабрики повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар27.08.2025 10:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Крэйда Гібсон
показати весь коментар27.08.2025 10:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Begemot Pepa
показати весь коментар27.08.2025 10:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар27.08.2025 11:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Begemot Pepa
показати весь коментар27.08.2025 11:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль