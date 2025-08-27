УКР
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: будівлю повністю зруйновано

Удар по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині Що відомо

26 серпня російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого будівлю було зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу. Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу фабрики повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Також читайте: РФ атакувала шахту на Донеччині: загинув працівник, ще троє поранені, під землею опинилися 146 гірників, - ДТЕК

енергетика (2662) Донецька область (9433) ДТЕК (1991)
