РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: будівлю повністю зруйновано

26 серпня російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого будівлю було зруйновано, а обладнання серйозно пошкоджено.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

"Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу. Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу фабрики повністю паралізовано. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

