РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК на Донетчине: здание полностью разрушено

26 августа российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области, в результате чего здание было разрушено, а оборудование серьезно повреждено.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллеги, которые работали на смене, уцелели. Спасатели укротили пожар. Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины", - говорится в сообщении.

В данное время работа фабрики полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

