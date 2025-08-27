1 243 7
РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК на Донетчине: здание полностью разрушено
26 августа российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области, в результате чего здание было разрушено, а оборудование серьезно повреждено.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
"Коллеги, которые работали на смене, уцелели. Спасатели укротили пожар. Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины", - говорится в сообщении.
В данное время работа фабрики полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.
