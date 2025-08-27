РУС
РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК на Донетчине: здание полностью разрушено

Удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области Что известно

26 августа российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области, в результате чего здание было разрушено, а оборудование серьезно повреждено.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

"Коллеги, которые работали на смене, уцелели. Спасатели укротили пожар. Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины", - говорится в сообщении.

В данное время работа фабрики полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

Є пропозиція ******* по курській аес. Шоб було..
показать весь комментарий
27.08.2025 10:43 Ответить
Туди треба заслати дрг, щоб під дулом автомата заставити персонал відтворити Чорнобилиський експеримент, але є нюанс: це треба відтворити на всіх енергоблоках. Як каже вікіпедія Курвська АЄС це сестра блінзнєц Чорнобильської. Отоді, як воно гахне, ***** буде не до нас
показать весь комментарий
27.08.2025 10:47 Ответить
і що цікаво, ахметка все багатішає та багатішає.
показать весь комментарий
27.08.2025 10:46 Ответить
Це погано?
показать весь комментарий
27.08.2025 11:13 Ответить
звісно ні, особливо, коли всі інші *** без солі доїдають.
показать весь комментарий
27.08.2025 11:16 Ответить
Сидить розбитий горем Ахметка, голову попелом посипає, рве волосся на ср..ці, бідкається про дорогоцінну втрату, сльози і шмарклі ледь встигає витирати. Як йому не поспівчувати, бо бідненький не здогадувався, що то за нечисть "русскій мір", до приходу якого сам приклав руку.
показать весь комментарий
27.08.2025 12:10 Ответить
всё к тому, что эл.энергия по 10грн/квт уже осенью, вопрос - кто выиграл от этого удара ?
показать весь комментарий
27.08.2025 12:44 Ответить
 
 