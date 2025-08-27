Росіяни атакували об’єкти енергетики та газової інфраструктури у 6 областях України, - Міненерго

Російські окупаційні війська у ніч на 27 серпня завдали ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури України у 6 областях.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч з 26 на 27 серпня ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

"Близько першої ночі внаслідок удару БПЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.



На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень", - зазначили в Міненерго.

Наразі енергетики та газовики працюють над відновленням постачання.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - підсумували там.

