Россияне атаковали объекты энергетики и газовой инфраструктуры в 6 областях Украины, - Минэнерго
Российские оккупационные войска в ночь на 27 августа нанесли удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры Украины в 6 областях.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях", - говорится в сообщении.
В данное время продолжается оценка нанесенного ущерба. На местах попаданий работают аварийные и спасательные службы.
"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.
На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения", - отметили в Минэнерго.
Сейчас энергетики и газовики работают над восстановлением поставок.
"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подытожили там.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль