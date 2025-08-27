Россияне атаковали объекты энергетики и газовой инфраструктуры в 6 областях Украины, - Минэнерго

Российские оккупационные войска в ночь на 27 августа нанесли удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры Украины в 6 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях", - говорится в сообщении.

В данное время продолжается оценка нанесенного ущерба. На местах попаданий работают аварийные и спасательные службы.

"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.



На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения", - отметили в Минэнерго.

Сейчас энергетики и газовики работают над восстановлением поставок.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подытожили там.

