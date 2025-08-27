РУС
Россияне атаковали объекты энергетики и газовой инфраструктуры в 6 областях Украины, - Минэнерго

РФ нанесла удар по энергетике в 6 областях Что известно

Российские оккупационные войска в ночь на 27 августа нанесли удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры Украины в 6 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 26 на 27 августа враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях", - говорится в сообщении.

В данное время продолжается оценка нанесенного ущерба. На местах попаданий работают аварийные и спасательные службы.

РФ атаковала обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области: здание полностью разрушено

"Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения", - отметили в Минэнерго.

Сейчас энергетики и газовики работают над восстановлением поставок.

"Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - подытожили там.

Российские удары по ГТС могут усложнить накопление газа в хранилищах к зиме, - Reuters

Автор: 

А ми чого не атакуємо рашистську енергетику? Де наші фламінго які так розрекламували? Чи ми чекаємо поки рашисти підготуються і розставлять ПВО і будуть збивати всі наші ракети прямо на кордоні. Бо це все мені нагадує як ми в 2023 році лякали рашистів контрнаступом, стільки було пафосу і сподівань. А рашисти тим часом не спали а будували оборону в результаті об яку ми розбили лоба на тому контрнаступ і закінчився. Те ж саме з анонсами про наші чи американські ракети. Кувати залізо потрібно поки воно гаряче. А в нас кожна хвилина на рахунку. Кожну хвилину рашисти отримують мільйони доларів за продану нафту і газ. І справа не тільки в грошах. За нафту і газ ***** отримує ще й політичну підтримку іноземних політиків.
27.08.2025 11:04 Ответить
27.08.2025 11:08 Ответить
В нас був єдиний козирний туз проти атак по енергетиці - удари по нпз. І гундосий імбецил напередодні опалювального сезону скинув його, давши кацапам картбланш знищувати нашу енергетику сотнями дронів, які цей же гундосий імбецил не здатен збити! Що це, як не свідома диверсія Гундосого вибл*лка проти власного народу?! Імпічмент гундосому підарасу!
27.08.2025 11:42 Ответить
Вот теперь пусть рампиаренными Фламинго и устроят блэкают Москве разбив вокруг ее подстанции,все остальное не поможет.
27.08.2025 11:43 Ответить
І як там німці планують вітряки ставити на Київщіні. Хрін їх знає хто їм так підсказав.
27.08.2025 11:48 Ответить
На болотах дивляться українські ресурси та рвуть гармошки від радості. Може треба менше в новинах розказувати, куди попали і що згоріло?
