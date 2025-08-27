149 0
Росіяни обстріляли Херсон: дві людини зазнали поранень
У другій половині дня середи, 27 серпня, російські загарбники обстріляли Херсон. Через ворожу атаку постраждали двоє чоловіків.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Орієнтовно о 16:15 російські загарбники обстріляли Херсон. Через ворожу атаки постраждали двоє чоловіків, яким 35 та 62 роки. Попередньо, вони дістали вибухові травми", - сказано в повідомленні.
Потерпілі перебувають під наглядом медиків.
