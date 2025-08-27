РУС
Россияне обстреляли Херсон: два человека получили ранения

Во второй половине дня среды, 27 августа, российские захватчики обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в 16:15 российские захватчики обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки пострадали двое мужчин, которым 35 и 62 года. Предварительно, они получили взрывные травмы", - сказано в сообщении.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

