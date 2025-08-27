УКР
Бойові дії на Лиманському напрямку
Росіяни намагаються просочуватись малими групами з усіх боків на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

На Лиманському напрямку ворог з початку року активно тисне малими групами.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Раніше ці групи збиралися десь по десять осіб і починали одразу штурмувати, зараз вони намагаються просочуватися з усіх боків, намагаючись якомога більше розфокусувати нашу увагу через пересування з різних сторін", - зазначив він.

За словами начальника відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, оборонці постійно слідкують за пересуванням противника, знищуючи його.

Дивіться: Російський військовий поранився реактивним струменем під час пострілу з РПГ на Лиманському напрямку. ВIДЕО

"Наші хлопці вже дуже добре навчилися визначати пересування ворога. В тому числі ми виявляємо і добре замасковану механізовану техніку. Тобто активно працюємо над тим, щоб максимально уповільнити ворога. Але нам дуже складно через те, що ворог зосередив величезну кількість особового складу напроти наших позицій", - резюмував Білоусов.

Також дивіться: Бійці 60 ОМБр вночі вистежили окупантів та влучними скидами боєприпасів ліквідували їх. ВIДЕО

