Россияне пытаются просачиваться небольшими группами со всех сторон на Лиманском направлении, - 60 ОМБр

На Лиманском направлении враг с начала года активно давит малыми группами.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Раньше эти группы собирались где-то по десять человек и начинали сразу штурмовать, сейчас они пытаются просачиваться со всех сторон, пытаясь как можно больше расфокусировать наше внимание из-за передвижения с разных сторон", - отметил он.

По словам начальника отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, защитники постоянно следят за передвижением противника, уничтожая его.

"Наши ребята уже очень хорошо научились определять передвижения врага. В том числе мы обнаруживаем и хорошо замаскированную механизированную технику. То есть активно работаем над тем, чтобы максимально замедлить врага. Но нам очень сложно из-за того, что враг сосредоточил огромное количество личного состава напротив наших позиций", - резюмировал Белоусов.

