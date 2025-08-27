Кошта відвідає столиці країн ЄС: ключова тема – мирний процес щодо України
Президент Європейської ради Антоніу Кошта вирушає в тур по столицях країн Європейського Союзу, щоб обговорити ключові європейські питання, одним з найважливіших з яких є досягнення миру в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив інформований посадовець ЄС на умовах анонімності.
"Ідея європейського турне президента Кошти полягає в тому, щоб зустрітися з лідерами ЄС на їхній власній території та обговорити їхні політичні пріоритети й занепокоєння, аби спрямувати дії Європейської ради у найближчі місяці", - пояснив посадовець ЄС.
Він уточнив, що, оскільки планується обговорювати всі ключові європейські теми: "звісно, Україна та мирний процес є однією з найголовніших".
Співрозмовник видання нагадав, що президент Євроради проводив подібний захід –– ряд зустрічей з лідерами ЄС у європейських столицях –– перед вступом на посаду наприкінці минулого року.
За словами європосадовця, "першою "зупинкою" турне президента Кошти була Бельгія сьогодні, 27 серпня.
"Потім буде Словенія (1-2 вересня), Хорватія (2 вересня), Австрія (3 вересня), Румунія та Болгарія (4 вересня) та Чехія й Нідерланди (5 вересня)", - додав співрозмовник "ЄвроПравди".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль